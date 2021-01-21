شكرا لقرائتكم خبر عن سيطر على وزنك فى 5 خطوات.. "خلى العادات الغذائية الصحية جزء من حياتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت زيادة الوزن من المشكلات التى يعانى منها الكثيرون حول العالم، خاصة فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كورونا، والبقاء لفترات طويلة داخل المنزل التزاما بظروف الحجر الطبى ومنع انتقال العدوى، وما ترتب عليه من تغيير عاداتنا الغذائية التى تؤثر سلبًا على صحتنا وتؤدى لزيادة الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "medicalxpress".





من المعروف أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان وغيرها.

وأوصى تقرير نشر فى "MayoClinic" ببعض النصائح للحفاظ على وزنك خلال الجائحة العالمية:

1.القيام ببعض الأنشطة اليومية مثل المشى خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون من المنزل، وأخذ استراحة كل 30 دقيقة من العمل من أجل التحرك وعدم ملازمة الجلوس بصفة مستمرة.

2. اتباع نظام غذائى صحى يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا ويساعد الناس فى إدارة وزنهم وتحسين صحتهم بشكل جيد، وتشمل العناصر الأساسية للحصول على نمط نظام غذائى صحى الكثير من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التى تحتوى على القليل من السكريات المضافة والدهون المشبعة والصوديوم.

3.تناول الخضراوات بأنواعها خضراء وداكنة مثل البسلة والسبانخ، والفاكهة والحبوب الكاملة.

4.تناول منتجات الألبان الخالية أو قليلة الدسم والأطعمة البروتينية مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والبيض والأسماك والمكسرات والبذور ومنتجات الصويا، والزيوت النباتية

5. ضرورة التحلى بالصبر حتى تصبح عاداتك الغذائية الصحية جزءا لا يتجزأ من روتين يومك، فهناك الكثير من الطعام الرائع يمكن تناوله وهو مفيد جدًا للصحة ولا يستدعى لقضاء ساعات فى المطبخ من أجل إعداده.