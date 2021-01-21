شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تجنبها فى برد الشتاء للوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعرف جميعاً الأطعمة التي يجب أن نتناولها في الشتاء تكون مثل: الخضراوات والفواكه الموسمية وكل الأشياء الدافئة والمغذية مثل شوربة العدس، لكن ماذا عن الأطعمة التي يجب أن نتجنبها؟ .. اقترح خبراء التغذية أنه من الأفضل تجنب مجموعة معينة من الأطعمة والمشروبات في برد الشتاء لتحسين الصحة والمناعة، بحسب موقع "NDTV".

5 أطعمة يجب تجنبها في برد الشتاء1. الأطعمة والمشروبات الباردة

يمكن أن يؤدي تناول المشروبات والأطعمة الباردة إلى خفض نظام الدفاع في الجسم، مما يجعله عرضة للإصابة بالأمراض، وقال استشاري التغذية روبالي دوتا: "لا ينبغي تناول الأطعمة ذات درجة الحرارة الباردة في فصل الشتاء، حيث يتعين على الجسم أن يعمل مرتين للوصول إلى درجة حرارة الجسم".

2. منتجات الألبان

تُنتج منتجات الألبان المخاط بطبيعتها - وهي ميزة قد تجعلك عرضة للإصابة بالصفير والالتهابات الأخرى لذلك ، حاول الحد من تناول منتجات الألبان الباردة مثل الحليب والمخفوقات والعصائر خلال فصل الشتاء من الأفضل تجنب اللبن الرائب أيضًا بعد الغداء في فصل الشتاء.

وقال دينلاز شاونوديا، اخصائي التغذية، "بعض الأفراد حساسون بشكل خاص لمنتجات الألبان فإنها تشكل مخاطًا. وبالتالي يجب على الأشخاص المعرضين للإصابة بنزلات البرد والسعال تجنب منتجات الألبان."

3. اللحوم والأغذية المصنعة

لا ينصح بتناول الأطعمة الثقيلة مثل اللحوم في فصل الشتاء يقول الخبراء إن الجسم يستغرق وقتًا أطول لهضمها، مما يجعلنا نشعر بالخمول في وقت يكون فيه الخمول البدني منخفضًا بالفعل قد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن أيضًا.

يُنصح أيضًا بتقليل الأطعمة المصنعة في الطقس البارد لأنها قد تؤدي إلى الحساسية لدى بعض الأشخاص و من المعروف أن المضافات الغذائية تؤدي إلى ردود فعل الحساسية لدرجات متفاوتة لدى الأفراد.

4. السلطات والطعام النيء

من الأفضل تجنب السلطات والأطعمة النيئة بعد ساعات الغداء في الشتاء ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الأطعمة الباردة ستزيد من الحموضة والانتفاخ، ويكون الهضم في ذروته عند الظهيرة استهلك السلطات الموسمية مثل الخضروات النيئة في هذه الساعات فقط.

تناول الخضروات والفواكه الموسمية، فمعظم الأطعمة التي تنمو في موسم معين تهدف إلى المساعدة والشفاء والحماية من الأمراض الأكثر عرضة للإصابة في تلك الأشهر".

5. العصائر والمشروبات الغازية

نعلم جميعًا أنه يجب تجنب المشروبات المبردة في فصل الشتاء لكن الخبراء يقترحون أنه من الأفضل الحد من استهلاك جميع المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والمشروبات السكرية الأخرى.

يؤدي ارتفاع مستوى السكر في هذه المواد إلى تطوير الجسم لمقاومة الأنسولين وبالتالي قد يؤدي إلى انخفاض المناعة تناول الفاكهة الطازجة وتجنب عصائر الفاكهة حتى عصير الفاكهة الطازج يجب تجنبه في الشتاء".