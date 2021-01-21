شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تجنبها قبل ممارسة التمارين الرياضية.. تقلل طاقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة التمارين الرياضية من العادات الصحية التى تعزز جسمك وصحتك العامة، لذا فهناك بعض العادات الخاطئة التى لابد من تجنبها قبل بدء ممارسة الرياضة فى بداية يومك، أهمها تجنب بعض المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو الألياف، نظرا لأنها تؤثر على الطاقة داخل الجسم وتقلل من نشاطك، وفى خلال التقرير التالى نرصد أسوأ مشروبات عليك تجنبها قبل ممارسة التمارين الرياضية، وفقا من موقع livestrong.

1.عصائر البروكلى والجرجير

نظرا لأنها غنية بالألياف، وعلى الرغم أن الألياف مهمة لدعم وظيفة الأمعاء الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة والإمساك، إلا أنها يمكن أن تثير بعض مشاكل الهضم إذا تناولتها قبل التمرين، لذا عليك تجنب تناول البروكلي والجرجير.

2.الحليب كامل الدسم

نظرا لأنه يحتوى على نسبة عالية من الدهون التى قد تؤدى لاصابتك بعسر هضم أثناء التمرين، حيث يحتوي كوب من الحليب كامل الدسم على 8 جرامات من الدهون، بينما يحتوي الحليب الخالي من الدسم على 0 جرام من الدهون، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.



الحليب كامل الدسم

3.مشروب الكفير

هو مشروب زبادي كثيف، يتكون من تخمير الحليب بحبوب الكفير، والتي تحتوي على الخميرة والسكريات وبكتيريا حمض اللاكتيك، لذا لابد من تجنبها قبل التمرين وتناولها بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة