شكرا لقرائتكم خبر عن الكولاجين دليلك السحرى لمحاربة الشيخوخة وتحسين صحة المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول المكملات الغذائية قد يساعدك فى الوقاية من العديد من الأمراض التى قد تواجهها مع تقدم العمر، ويعد "الكولاجين" من أهم الفيتامينات التى تسهم فى الوقاية من علامات تقدم العمر خاصة أمراض الشيخوخة وأمراض الجلد.

وحدد موقعlivestrong أهم الفوائد الصحية لجسمك عند تناول الكولاجين:

1. الحفاظ على البشرة

يسهم الكولاجين فى تحسين مرونة البشرة ويقلل الجفاف ويحسن عمق التجاعيد، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020، نظرا لأنه مصدر غنى بالبروتين و الأحماض الأمينية، فعندما يتم تكسير البروتينات بعد تناول الطعام، تنضم الأحماض الأمينية فى الجسم وتعمل على التئام الجروح ومقاومة شيخوخة الجلد، وترطيبه.

2.تقوية العظام

للوقاية من هشاشة العظام أو انخفاض كثافة المعادن في العظام، تنصح النساء بالحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د ، و إضافة الكولاجين إلى هذه القائمة، حيث تشير الأبحاث إلى أنه قد يكون له فائدة في تحسين كثافة المعادن في العظام.



عظامك أقوى

وفي دراسة أجريت في العناصر الغذائية، استهدفت بعض النساء بعد تجاوزهن سن اليأس، حيث تبين أن اللاتى حصلن على 5 جرامات من ببتيدات الكولاجين أصبح لديهن كثافة المعادن في العظام في العمود الفقري القطني.

3. مقاومة آلام المفاصل

تظهر بعض الدراسات أن الكولاجين يمكن أن يحسن صحة المفاصل ويقلل من الألم الملحوظ وأن يكون مهدئا للأمعاء أيضا.

يتحسن ألم مفاصلك