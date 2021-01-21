محمد الفلاح - بالصور.. إطلالات المشاهير مع الحرس الوطني في حفل تنصيب بايدن

الخميس 21 يناير 2021

تألق عدد من المشاهير بإطلالات مميزة وملابس أنيقة في العاصمة الأمريكية واشنطن قبيل بدء مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.



ومن أبرز النجوم الذين شوهدوا في محيط الكابيتول جينيفر لوبيز وزوجها أليكس رودريجيز، كما ظهرت المطربة ليدي جاجا في المنطقة، ومغنية الريف جارث بروكس وجون ليجند وكريسي تيجن وغيرهم من المشاهير، الذين حرصوا على الاحتفاء بالحرس الوطني الذين تولوا تأمين حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لوبيز، التي غنت النشيد الوطني في حفل الافتتاح الرئاسي رقم 59 مع ليدي جاجا، ظهرت بصحبة زوجها تتجول في المنطقة قبل انطلاق مراسم التنصيب بساعات، ونشرت صورة لها على درج مبنى الكابيتول.

ووثق رودريجيز جولتهما في جورج تاون عبر مجموعة من الصور على موقع "أنستقرام"، حيث مشيا في حرم جامعة جورج تاون.

جينفر لم تحضر إلى واشنطن بمفردها، إذ اصطحبت "فرقة التنصيب" معها وتضم اختصاصي التجميل كريس أبليتون، ومصمم الشعر روب زانغاردي. أيضًا مدربها الشخصي وفريقها الرقمي والمغنية ستيفي ماكي، التي تتعاون معها حاليًا.

على درب سابقتها سارت ليدي جاجا، التي أدت النشيد الوطني، إلى جانب جيه لو أيضا، حيث نشرت صورة لها في مبنى الكابيتول مرتدية زيًا ممتازًا.

وعلقت النجمة على صورتها عبر موقع "تويتر" متسائلة "عما إذا كانت هي وبايدن ستؤديان أغنية Shallow".

وظهرت جاجا في الصور ترتدي ملابس بيضاء بالكامل وجديلة على شكل تاج تظهر خيوطًا شقراء وسوداء، وتتحدث مع قوات الحرس الوطني قبل الافتتاح.

من محيط منطقة الاحتفال أيضا، نشرت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيجن صورا على موقع "أنستقرام" مع زوجها المغني الأمريكي جون ليجند.

وبدا الزوجان في اللقطات كأنهما يتظاهران مع أعضاء من الحرس الوطني.

كما نشرت صورة أخرى لنفسها وهي تقف في ناشونال مول.

مغني الريف جارث بروكس، الذي أدى أغنية في حفل تنصيب بايدن، نشر صوره هو الآخر مع أعضاء من الحرس الوطني.

كما شوهد الزوجان الشهيران كاتي بيري وأورلاندو بلوم يتجولان بمحيط الكابيتول قبل ساعات من حفل التنصيب الذي تشارك فيه المغنية.