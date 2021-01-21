محمد الفلاح - الموضة والأزياء والألوان تخطف الأضواء في حفل تنصيب بايدن صور

الخميس 21 يناير 2021

اختار أبرز الحضور في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، مصممي أزياء من بلدهم، في لمحات مميزة من الموضة والأزياء قادها الرئيس ونائبته كاملا هاريس خلال المراسم في مبنى الكونغرس (الكابيتول).



واختارت هاريس -وهي أول شخص من أصحاب البشرة الداكنة وأول امرأة وأول أمريكية من أصل آسيوي تتولى منصب نائب الرئيس- أن تكون ملابسها في هذا اليوم التاريخي بأيدي مصممي أزياء من السود.

وفي الكابيتول، ارتدت معطفا باللون البنفسجي وثوبا يتماشى معه من تصميم كريستوفر جون روجرز من نيويورك، أما مساء الأربعاء فسوف ترتدي زيا من تصميم سيرجيو هيدسون من لوس أنجلوس.

وكتب روجرز على انستغرام قائلا: ”شكرا لك نائبة الرئيس. لقد نالنا شرف عظيم لأننا لعبنا دورا صغيرا في تلك اللحظة التاريخية“.

وتشاركت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، ذات اللون مع هاريس، لكن بدرجات مختلفة، وهو لون يميز الحركة النسائية في الولايات المتحدة، لكن مراقبين فسروه أيضا بأنه رمز للوحدة بين الولايات الزرقاء المؤيدة للديمقراطيين والولايات الحمراء المؤيدة للجمهوريين، وهو موضوع رئيسي هيمن على مراسم التنصيب.

وارتدت السيدة الأولى جيل بايدن ثوبا بزرقة البحر ومعطفا مزينا بلآلئ سواروفسكي وكريستالات من تصميم ألكسندر أونيل من دار أزياء ماركاريان في نيويورك. وقال مصمم الزي إن اللون تم اختياره ”ليعبر عن الثقة والاستقرار“.

واستخدمت جيل كمامة من الحرير تتناغم مع ملابسها في إطار إجراءات الوقاية من كوفيد-19.

أما بايدن وزوج هاريس فقد ارتديا بزتين من تصميم رالف لوران وهو مصمم أزياء أمريكي كلاسيكي.

وكتب لوران على تويتر: ”الآن هو وقت التعاون معا بحب وتفاهم“.

وكان بايدن أدى قبل ساعات قليلة، القسم الرئاسي في الكابيتول حيث دعا في خطابه إلى ”الوحدة“.

وبدلاً من التوجه رأساً إلى البيت الأبيض، زار بايدن وهاريس مقبرة أرلينغتون التي تضم رفات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب، وقد رافقهما في هذه الزيارة الرؤساء الأسبقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون.