شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح هتخليك تاكل فى الشتاء براحتك ووزنك يقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتسب الكثيرون المزيد من الوزن مع حلول فصل الشتاء، فهناك ثمة علاقة بين الطقس البارد وزيادة الرغبة فى تناول الأطعمة الدسمة التى تمنحك الشعور بالدفئ، خاصة مع اتجاه البعض للبقاء داخل المنزل لساعات طويلة ما يجعل إدارة وزنك فى هذا التوقيت تحديا كبيرا، خاصة أن اتباع نظام غير صحى يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية التى تتعلق بالسمنة وأمراض القلب والسكر، لذا نقدم خلال التقرير التالى بعض نصائح النظام الغذائى لفقدان الوزن فى الشتاء وفقًا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

1.تناول الألياف

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائى يحتوى على الألياف فى تحسين الجهاز الهضمى للجسم، ويساهم بشكل كبير فى إنقاص الوزن لأنه يعزز التمثيل الغذائى الصحى، والذى يكون متوفر فى الخضروات الغنية بالألياف مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلى.



الالياف

2. خفض السعرات الحرارية

حاول تقليل السعرات الحرارية قدر الإمكان لأن تناول السعرات الحرارية غير المعتدل، يؤدى إلى زيادة الوزن بشكل غير صحى.

السعرات الحرارية

تعتبرالسلطة خيارا صحيا لأنها تمنحك الشعور بالشبع فضلا عن أنها تحتوى على سعرات حرارية منخفضة وبالتالى تساعدك على إنقاص الوزن.



السلطة

4. تجنب تناول السكريات

غالبا ما يشار إلى السكر بالسم الأبيض بسبب خصائصه غير الصحية المتمثلة فى تعزيز زيادة الوزن غير الصحية وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكرى، لذا حاول تجنب استهلاك الكثير من السكر واختيار البدائل مثل العسل.



تجنب السكر

5. تناول البروتين

الحفاظ على وزن صحى لا يقل أهمية عن فقدان الوزن أثناء هذه العملية، لذا تأكد من تناول كمية ثابتة من البروتين فى نظامك الغذائى والذى يساعدك فى الحفاظ على الوزن عن طريق بناء العضلات.