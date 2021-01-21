يساعد على فقدان الوزن ويزيد الخصوبة … فوائد مدهشة في عصير قصب السكر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعتبر قصب السكر هو المصدر الأساسي لاستخراج السكر، أما المصدر الآخر فهو الشمندر السكري. تتطلب زراعته أرضاً خصبة وماء كثير ويظل في الأرض لمدة عام كامل، وتكون مصانع السكر في وسط مزارع القصب. وتعتبر البرازيل أكبر دولة مصدرة لقصب السكر.

ويعتبر عصير قصب السكر أحد أكثر العصائر التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، والتي جعلت منه علاجاً تقليدياً طبيعاً يستخدمه الكثيرون.

فيما يلي أهم فوائد عصير قصب السكر التي أوردتها أخصائية التغذية روجوتا ديويكار في حديث لها مع صحيفة إنديان إكسبرس:

التخلص من السموم

توصي أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار بتناول عصير قصب السكر ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للتخلص من السموم بشكل طبيعي. إضافة إلى طرد السموم من الجسم، فإن عصير قصب السكر يدير بشكل أساسي الاستجابة الحرارية في الجسم ويعمل على تدفئته.

فقدان الوزن

يساعد عصير قصب السكر على تنقية الأمعاء، ويزيد من التمثيل الغذائي ويؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن. غالبًا ما ينسى الناس في الشتاء شرب الماء ولكن الجسم لا يزال بحاجة إلى السوائل. في مثل هذه الحالة، قد يساعد شرب كوب من عصير قصب السكر على ترطيب الجسم.

مدر للبول ويعالج اليرقان

يعمل عصير قصب السكر كمدر للبول ويخفف الانتفاخ ويساعد الكلى على العمل بشكل أفضل. ويستخدم العصير أيضًا كعلاج لليرقان لأنه مليء بالإلكتروليتات ويساعد في الأداء السليم للكبد.

مفيد للبشرة

يعزز عصير قصب السكر صحة البشرة، حيث تمنع أحماض ألفا هيدروكسي الموجودة فيه حب الشباب وتمنحك بشرة نضرة.

التقليل من الإمساك ويزيد الخصوبة

يخفف العصير أيضًا الإمساك، ويزيد من الخصوبة ويساعد النساء أثناء فترة الحيض. إذا كنت تعانين من نزيف حاد، خاصة في اليوم الثاني من دورتك الشهرية، اشربي عصير قصب السكر قبل أسبوع من الدورة الشهرية.