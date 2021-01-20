خبير أكسفورد لـ"الخليج 365": لم نصل للسيناريو الخطير بين لقاحات كورونا والسلالات الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع الإعلان عن ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كان العالم مشغولا بمدى تأثيرها على اللقاحات الجديدة.

وتتميز هذه السلالات التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا واليابان، بخصاص مختلفة تجعل الفيروس أكثر انتشارا، لكنها وفق خبير في إنتاج اللقاحات استطلعت الخليج 365 رأيه، لا تزال غير مؤثرة على اللقاحات.



ويقول أحمد سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد: "اطمئنوا لا تزال السلالات الجديدة غير مؤثرة على اللقاحات لأنه لم يحدث السيناريو الثالث الخطير حتى الآن".

وتوجد 3 سيناريوهات لتحورات الفيروس، إحداها يكون تحورا بسيطا غير مؤثر على تركيبة الفيروس، وهناك مئات التحورات التي حدثت من هذا النوع منذ ظهور الفيروس أواخر عام 2019، أو يحدث تحور كبير في الجزء الخاص بـبروتين "سبايك "، وهو الذي يمنح الفيروس القدرة على عدوى الخلايا البشرية، وعندها يكون الفيروس قد فقد قدرته على التعرف على مستقبلاته في الخلايا البشرية ويصبح غير قادر على عدوى البشر، أو يحدث تحور كبير في تركيبة هذا الجزء مع عدم فقد القدرة على التعرف على مستقبلاته في الخلايا البشرية، وفي هذه الحالة يجب تعديل اللقاح، وفق التركيب الجيني للفيروس.

ويقول سالمان لـ"الخليج 365": "حتى الآن لا زلنا في السيناريو الأول، ولم يحدث السيناريو الثاني المتفائل، ولا الثالث الأكثر خطورة، والذي يستوجب تعديل اللقاحات التي تم تصنيعها".

ويضيف أنه إذا حدث السيناريو الثالث فإن هناك إمكانية لإعادة تصنيع سريع للقاحات وفق التركيب الجيني الجديد، ولكن ستكون المشكلة فقط في خسارة الكميات التي تم تصنيعها، وتأخير حملات التلقيح".