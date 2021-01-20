الخطوط القطرية تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعودة الرحلات نحو دبي وأبوظبي الأسبوع المقبل.

ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها: إنها "ستعيد تشغيل رحلاتها إلى دبي اعتبارا من 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، وإلى أبوظبي في 28 من نفس الشهر".

​

وسوف يتمكن المسافرين من الإمارات العربية المتحدة، من الاتصال بأكبر شبكة في المنطقة مع أكثر من 800 رحلة أسبوعيا إلى أكثر من 120 وجهة.

"الاتحاد للطيران"



فيما تستأنف الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للإمارات، رحلاتها التجارية بين أبوظبي والدوحة، رهناً بالموافقات الحكومية المرعية الإجراء.

وقالت الشركة، الأربعاء، في بيان صادر عنها، إن رحلاتها ستبدأ برحلة يومية على متن طائرة إيرباص A320 وطائرة بوينج 787-9 دريملاينر.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران: "مع عودة العلاقات بين الإمارات وقطر، يعود استئناف الرحلات التجارية بين العاصمتين إلى دعم الحركة التجارية والسياحية بين الدولتين".

وأضاف مارتن درو: "كما أن إضافة وجهة جديدة إلى شبكة الوجهات، في خضم جائحة كورونا هي خطوة نحو العودة التدريجية إلى جدول الرحلات العادي إلى المزيد من المدن على شبكة وجهات الاتحاد للطيران العالمية".

وتعتبر الاتحاد للطيران، شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط أن يقدم جميع المسافرين على متن رحلاتها نتيجة سلبية لفحص كورونا، قبل السفر وعند الوصول إلى أبوظبي.

ودعماً لاستئناف المزيد من الرحلات الدولية من أبوظبي وإليها وعبرها، تطبّق الاتحاد للطيران برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة عند كل نقطة اتصال على امتداد رحلة ضيوفها.

يشمل ذلك فريق "سفراء الاتحاد للصحة والسلامة" الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الطيران والذي يضم أفرادا مدربين خصيصاً لتوفير الرعاية والمعلومات الصحية الأساسية حتى يتمكن الضيوف من السفر مطمئني البال.

ومن جانبه، رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بإعادة فتح الأجواء بين الدول الخليجية وقطر، مشيرا إلى أن القرار يقدم دفعة للسياحة.

وقال الاتحاد، إن توقيع بيان العلا خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدعم صناعة السياحة والسفر.

وأشاد الاتحاد بقيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع قطر.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي، الـ41 التي عقدت في محافظة العلا شمال غرب السعودية 5 يناير/كانون الثاني الجاري، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.