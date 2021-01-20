شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الشاى الساخن والبارد بأنواعه المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشاى مشروب آمنا لتناوله بالإضافة لاحتوائه على الكثير من الفوائد الصحية فهو غنى بالعديد من مضادات الأكسدة وهى مغذية للغاية ومهدئة أيضًا، وبغض النظر عن نوع الشاى الذى تفضله ساخنا أو باردا ، أخضر أو ​​أسود، لكن هناك بعض الفوائد الصحية من شرب الشاى كل يوم، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

الشاى المثلج ممتاز خلال فصل الصيف كمشروب بارد ومنعش ولكن عندما يتعلق الأمر بالفوائد الصحية، فإن للشاى الساخن وأيضًا البارد فوائد مختلفة، نعرضها فى السطور التالية:

هو أحد أكثر المشروبات التقليدية التى يتم استهلاكها حول العالم، وتشير العديد من الدراسات إلى الفوائد الصحية المتعددة للشاى، فعلى سبيل المثال يُعرف الشاى الأخضر بتأثيراته المضادة للسرطان بسبب خصائصه الغنية بمضادات الأكسدة، وكذلك شاى البابونج معروف بخصائصه فى تخفيف التوتر.

والشاى الساخن معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، لكن كمية مضادات الأكسدة التى ينتجها جسمك تعتمد على نوع الأوراق التى تستخدمها ومدى سخونتها، حيث يحتوى الشاى بالحليب على أكبر قدر من مضادات الأكسدة خاصة عند نقعه وتركه لفترة طويلة، لذلك إذا كنت ترغب فى الحصول على أقصى قدر من مضادات الأكسدة فمن الجيد نقع الشاى فى ماء بارد أولًا.

يساعد الشاى الساخن على تقليل مستويات الكوليسترول الدهنى عالى الكثافة غير الصحى وكوليسترول البروتين الدهنى منخفض الكثافة والدهون الثلاثية، بجانب نكهته الرائعة مقارنة بالشاى البارد حيث يساعد جسم الإنسان ليكون أكثر قدرة على تجربة الروائح والأذواق الشديدة.

ومع ذلك، فإنه وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 فإن شرب الشاى الساخن قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وأظهر بحث آخر نُشر فى المجلة الدولية للسرطان عام 2019 أن تناول الشاى مباشرة بعد الغليان قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

مزايا الشاى المثلج

يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بالشاى الساخن بسبب نقعه لفترة أطول، كما يساعد فى تجنب تساقط الأسنان لقدرته على تحسين درجة الحموضة فى الفم مما يمنع تسوس الأسنان، وله فوائد صحية للقلب مقارنة بالشاى الساخن، كما يُقلل من إفراز هرمون الإجهاد بالدم، ولكن يعتبر الشاى البارد مُضر بالنسبة للباحثين عند الرغبة فى إنقاص الوزن نظرًا لاحتوائه على نسبة سكر أعلى من الشاى الساخن.