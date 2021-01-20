شكرا لقرائتكم خبر عن تناول فيتامينات C و E يحمى من مرض الشلل الرعاش.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون أن تناول فيتامينات C و E يحمي من مرض باركنسون أو الشلل الرعاش، وفيتامين C وفيتامين E هما الفيتامينات الحيوية القابلة للذوبان في الدهون والضرورية للجسم ليعمل بشكل صحيح، وتوجد هذه الفيتامينات بكثافة في الفواكه الحمضية والخضار والحبوب الكاملة، وهما معروفان بمركبهما القوي المضاد للأكسدة، ويساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد والتئام الجروح ويحافظ على صحة العينين، بينما يلعب فيتامين E دورًا مهمًا في تجديد الخلايا إلى جانب ذلك ، يساعد كلا الفيتامينات على تعزيز المناعة وتحسين صحة الجلد.

فيتامين C و E ومرض الشلل الرعاش

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" وفقًا لدراسة جديدة فإن تناول فيتامين E و C يقلل خطر الإصابة بمرض باركنسون، توصل الباحثون إلى الاستنتاج بعد دراسة شاملة للسجلات الصحية لأكثر من 43800 بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و 94 عامًا من 1997 إلى 2016.

وقاموا بتحليل سؤالهم بناءً على النظام الغذائي واستنتجوا أن النظام الغذائي يلعب دورًا حاسمًا عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر الاضطرابات العصبية مثل مرض باركسون قد تساعد إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين E و C في منع تطور مرض باركنسون في وقت لاحق من الحياة.

ما هو مرض الشلل الرعاش؟

مرض باركنسون هو اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي المركزي يؤثر على الحركة تبدأ الأعراض في الظهور ببطء وتتفاقم مع مرور الوقت قد تكون العلامات الأولى هي رعشة بالكاد يمكن ملاحظتها في يد واحدة، وفي وقت لاحق قد تسبب صعوبة في المشي والكتابة والتحدث والقيام بالأنشطة اليومية الأخرى.

في هذا المرض ، تتحلل أو تموت بعض الخلايا العصبية في الدماغ تدريجيًا هذا يؤدي إلى فقدان الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج مرسال كيميائي في الدماغ يسمى الدوبامين عندما ينخفض ​​مستوى الدوبامين في الجسم ، فإنه يؤدي إلى نشاط غير طبيعي للدماغ ، وضعف الحركة وأعراض أخرى.

مصادر فيتامين C

فيتامين سي ليس فقط لتقليل خطر الإصابة بمرض باركيسون ولكن بشكل عام يجب أن تأخذ كميات كافية من الفيتامينات والمعادن للبقاء بصحة جيدة، بالنسبة للبالغين ، فإن الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي هي 65 إلى 90 ملليجرام (مجم) في اليوم.

تشمل المصادر الشائعة لهذه المغذيات الفواكه الحمضية والفلفل والبروكلي والخردل والسبانخ والبابايا.

مصادر فيتامين E

البدل الغذائي الموصى به لفيتامين E للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا هو 22 وحدة دولية الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين تشمل: بذور عباد الشمس ، واللوز ، واليقطين ، والفلفل الأحمر ويمكن إدراجها بسهولة في النظام الغذائي.