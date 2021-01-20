شكرا لقرائتكم خبر عن هل لقاح كورونا الأنفى مناسب وآمن للأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رانديب غوليريا، مدير معهد الهند للعلوم الطبية، إنه سيكون من السهل إعطاء لقاح فيروس كورونا الأنفي للأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة، والذين يعانون من حمولة خفيفة جدًا من المرض لكنهم معديون، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

وأوضح أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا يجب أن يحصلوا أيضًا على اللقاح بعد حوالي 4-6 أسابيع من الشفاء، وأضاف أن عدوى فيروس كورونا خفيفة جدا عند الإطفال لكنها معدية ويمكن أن تنشر المرض، وقال إن اللقاحات التي جاءت لم تتم الموافقة عليها للأطفال لأنه لم تجر دراسات على الأطفال، لكن هذا التطعيم خطوة مهمة للغاية والتجارب جارية".

وأشار رئيس معهد العلوم الطبية إلى أنه بمجرد أن يذهب الأطفال إلى المدرسة بانتظام قد يصابون بعدوى فيروس كورونا، ولكن لن يواجهوا مشكلة كبيرة، ولكن إذا أحضروها إلى المنزل يمكنهم نشرها إلى والديهم أو أجدادهم، موضحا أن شركة بهارات بيوتك تحاول الحصول على الموافقة على لقاح للأنف، ومثل هذا اللقاح سيكون من السهل جدًا إعطاؤه للأطفال لأنه بخاخ وليس حقنة وبالتالي الامتثال أكثر.

وفى وقت سابق قال مسئول حكومي بالهند إن شركة بهارات بيوتيك الهندية Bharat Biotech International Limited أرسلت طلبًا إلى المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) لإجراء تجارب المرحلة الأولى للقاح كورونا داخل الأنف، والمكون من جرعة واحدة، وقالت الشركة إن التجارب السريرية للمرحلة الأولى من اللقاح الأنفى الجديد لكورونا، ستبدأ خلال فبراير ومارس من هذا العام.

تعمل Bharat Biotech على تطوير لقاح آخر، والذى تم ربطه مع كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس من أجل "فيروس الشمبانزي الغدي" الجديد (Chimp-adenovirus)، وهو لقاح داخل الأنف جرعة واحدة لفيروس كورونا.

ولقاح كورونا داخل الأنف يسمى BBV154 وتم الانتهاء من الاختبارات قبل السريرية لعلم السموم، والمناعة ودراسات التحدى، وقد أجريت هذه الدراسات في الولايات المتحدة والهند وستبدأ التجارب السريرية البشرية في المرحلة الأولى خلال فبراير - مارس 2021.