شكرا لقرائتكم خبر عن استدراج مقتحمي مبنى الكونجرس عبر تطبيق «بومبيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد تطبيق «Bumble» فتح ميزة «الآراء السياسية» بعد تعطيله لمنع إساءة استخدامها فى أعقاب أعمال الشغب فى الكابيتول الأمريكية، وذلك عقب أعمال الشغب لمعارضين فى مبنى الكونجرس الأمريكى، فبعد أعمال العنف ظهرت تقارير على الإنترنت عن قيام بعض مستخدمى تطبيق «بومبيل» بتبديل اختبار الآراء السياسية للعثور على من شاركوا فى أحداث الشغب، وإبلاغ السلطات عنهم.

وقال مسؤولو التطبيق إنهم لاحظو أشخاصًا يستخدمون الفلتر بطريقة «تتعارض مع الشروط والأحكام الخاصة»، فتم تعطيل الميزة مؤقتًا، لكنهم واجهوا رد فعل عنيف عبر الإنترنت من المستخدمين غير الراضين عن القرار، وتتيح هذه الميزة للأشخاص عرض وجهات نظرهم السياسية المختارة، مثل الانتماء الحزبى وبتصفية المطابقات يجتمع كل فئة مع من يتوافق معها.

وادعى بعض مستخدمى التطبيق على وسائل التواصل الاجتماعى أنهم غيّروا عن عمد تفضيلاتهم السياسية من أجل جذب مثيرى الشغب وتسليمهم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى، وقال آخرون إنهم بحاجة إلى الفلتر للتأكد من أن أصدقاءهم يشاركون وجهة نظرهم السياسية، وكثير منهم غردوا للشركة ليقولوا إنهم ألغوا حساباتهم نتيجة لذلك، واتهم البعض التطبيق بالتستر وحماية أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف من خلال تعطيل هذه الميزة.