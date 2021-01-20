كيف يوقف الشاي الأسود نشاط كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى علماء يابانيون دراسة أظهرت فاعلية الشاي الأسود في تثبيط نشاط فيروس كورونا في لعاب الشخص المصاب لمدة دقيقتين.

وأكد علماء من جامعة كيوتو الطبية أن تناول رشفة من الشاي الأسود دون تسرع يسهم في إبطال مفعول فيروس كورونا في اللعاب لمدة دقيقتين.

ووفقًا للخبراء، فإن مادة العفص الموجودة في الشاي الأسود توقف نشاط فيروس كورونا، وكلما كان تركيز الشاي أقوى، زاد احتواؤه على مادة العفص، وبالتالي يزداد تأثير تثبيط الفيروس.

ومن جانبه، علق على هذه الدراسة رئيس قسم تكنولوجيا معالجة الحبوب والمخابز إيجور نيكيتين: "من الأسهل وضع القناع ومع ذلك فإن الشاي يمكن تناوله بأي كمية لذلك يمكن لمحبي الشاي أن يقللوا من احتمالية العدوى بتلك الطريقة".

ومع ذلك، أكد العلماء حقيقة أن الشاي الأسود يثبط نشاط الفيروس ولكنه لا يكفي للوقاية من عدوى فيروس كورونا.