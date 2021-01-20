شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث دراسة معملية على لقاح فايزر تؤكد فعاليته ضد سلالة كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة الأدوية الأمريكية فايزر اليوم أن أحدث دراسة معملية كشفت أن لقاح Pfizer- BioNTech يعمل ضد السلالة الجديدة المتحورة شديد العدوى من فيروس كورونا والموجودة في المملكة المتحدة، وتستند النتائج إلى تحليل دم المشاركين في التجارب، وإضافة تحليل أكثر شمولاً من تلك التي أصدرتها الشركة الأسبوع الماضي.





وبحسب جريدة "ديلي ميرور" قالت شركة فايزر الأسبوع الماضي إن دراسة معملية مماثلة أظهرت أن اللقاح كان فعالا ضد طفرة رئيسية واحدة تسمى N501Y ، وجدت في كل من المتغيرات الجديدة شديدة العدوى والمنتشرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

أجريت الدراسة الأخيرة، التي لم تتم مراجعتها بعد ، على 10 طفرات ، وهي سمة من سمات السلالة المعروفة باسم B117 التي تم تحديدها في بريطانيا.

من بين المؤلفين الأحد عشر للدراسة ، أوجور شاهين وأوزليم توريسي، مؤسسا BioNTech شاهين هو الرئيس التنفيذي وتويرتشي هو كبير المسئولين الطبيين.

تأتي الأخبار المشجعة وسط تحذيرات اليوم من أن المملكة المتحدة قد تظل مغلقة في عيد الفصح، على الرغم من طرح اللقاح.يتم إعطاء الأولوية للمسنين والضعفاء في المملكة المتحدة بالنسبة للقاحات شركة Pfizer و Oxford AstraZeneca.

وفى التجربة الخاصة بشركة فايزر تعرضت عينات الدم المأخوذة من 16 مشاركًا تم تطعيمهم في تجارب سريرية سابقة لفيروس اصطناعي يسمى الفيروس الكاذب، تم تصميمه ليكون له نفس البروتينات السطحية مثل B117 ، كما يتميز بـ 10 طفرات مميزة.

قامت الأجسام المضادة الموجودة في دم المتطوعين الذين أعطوا اللقاح ، والمعروفة باسم Comirnaty ، أو BNT162b2 ، بتحييد الفيروس الكاذب بشكل فعال مثل نسخة فيروس كورونا الأقدم .