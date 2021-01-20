شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديدة يساعد على تأخير علامات الشيخوخة بنسبة 25% خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم عن تطوير علاج جينى جديد يساعد فى منع ظهور علامات الشيخوخة من خلال مقاومة ظهور الخلايات المسئولة عن ظهور علامات تقدم العمر، طبقا لتقرير نشرته دورية Science Translational Medicine.



علاج جينى يحارب الشيخوخة

وطور الباحثون بالدراسة علاجا جينيا نجح في مقاومة الشيخوخة لدى الفئران، الأمر الذى يعطى نتائج مبشرة عند استخدام الإنسان له، حيث اعتمد العلاج على تعطيل جين يسمى كات 7، والذى يلعب دورا مهما فى ظهور الشيخوخة بالخلايا.

وأوضح الباحثون بمعهد علم الحيوان بالأكاديمية الصينية أن العلاج الجينى الذى تم تطويره أعطى نتائج مهمة وتعد الأولى من نوعها كأول علاج فعال لعلاج الشيخوخة التى تؤرق النساء بشكل خاص، خاصة مع ظهور علامات تقدم العمر على البشرة فى مراحل مبكرة.

وكشف الباحثون أن العلاج الجديد أظهر نتائج إيجابية في مدة زمنية تراوحت من 6 إلى 8 أشهر، حيث نجح في استعادة المظهر الشبابى بنسبة 25%.

واعتمدت الدراسة على فحص آلاف الجينات للكشف عن المحركات القوية التى تؤدى إلى الشيخوخة الخلوية، حيث تم تحديد نحو 100 جين من نحو 10 آلاف جين، وتبين أن الجين كات 7 هو الأكثر فاعلية في المساهمة في الشيخوخة في الخلايا.

ويعد جين كات 7 من الجينات التي تتواجد في خلايا الثدييات، ويعتمد العلاج على تثبيطه داخل جسم الإنسان، من خلال استخدام تقنية يطلق عليها الناقل الفيروسي البطىء.

وتعد أمراض الشيخوخة من أكثر الحالات المرضية التى ترافق أصحابها أبرزها أمراض القلب والسكرى والأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام.