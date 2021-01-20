شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يحذرون من عدم اتباع قواعد الوقاية من كورونا بعد تلقى اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر باحثون بريطانيون من احتمال حدوث ارتفاع مفاجئ آخر في حالات فيروس كورونا بعد اللقاح إذا لم يلتزم الناس بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة خاصة فى التجمعات، وقال البروفيسور ديفيد هالبيرن، عالم النفس السلوكي، إن الكثير من الناس يعتقدون خطأً أنهم آمنون بمجرد تلقيهم اللقاح، بحسب ما ذكرت جريدة "الجارديان" البريطانية.

وقال هالبيرن إن الأشخاص الذين تم تلقيحهم يعتقدون خطأً أنهم "على استعداد للذهاب" والاختلاط مع الآخرين على الرغم من استمرار تهديد فيروس كورونا، مضيفاً أن الاستطلاعات أظهرت أن أولئك الذين تلقوا اللقاح كانوا يستعدون للقاء العائلة والأصدقاء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع آخر في نسبة الفيروس.

وقال للنواب في الإدارة العامة ولجنة الشئون الدستورية ببريطانيا: "نحن قلقون بالتأكيد من أن الناس يشعرون أنه في المرة الثانية التي يحصلون فيها على هذا التطعيم، يصبحون على ما يرام".

يوفر اللقاح أفضل حماية بعد 12 إلى 14 يومًا من الجرعة الثانية، ولا يزال الأطباء غير متأكدين مما إذا كان سيوقف المتلقي من نقل الفيروس.

قال هالبيرن إن "الأبحاث أظهرت أن الناس متحمسون للقاء الأصدقاء والعائلة وأن البعض يستعد للقيام بذلك بعد وقت قصير من تلقي لقاحهم يشعر الناس، بمجرد حصولهم على هذا التطعيم أنهم سيكونوا قادرون على الخروج".

دعا المستشارون العلميون إلى بذل جهود جديدة لضمان الامتثال للقواعد من خلال مراقبة سلوك الناس وإنشاء نظام "تنبيهات سريعة" من شأنها أن تمنح سلطات الصحة العامة الوقت للتدخل إذا تراجع الالتزام بإرشادات كورونا.

كشفت ورقة ثانية ، من مجموعة العلوم السلوكية Sage ، أن استطلاع YouGov في ديسمبر للبالغين في المملكة المتحدة وجد أنه في حين أن نصفهم سيتبعون أي قواعد كانت موجودة بعد تلقيهم لقاحًا ، قال 29٪ إنهم سيتبعون القواعد بشكل أقل صرامة ، حيث قال 11٪ إنهم "ربما لم يعودوا يتبعون القواعد" بعد تلقي اللقاح.

قال البروفيسور ستيفن ريشر ، العضو أيضًا في مجموعة Scientific Pandemic Insights Group ، إن الحكومة يمكن أن تفعل المزيد لتقديم معلومات حول مخاطر التواصل الاجتماعي بعد تلقي التطعيم.

وأضاف "يعتقد بعض الناس أن تأثير اللقاح فوري تمامًا يعتقد بعض الناس أنه لا يمكنك نقل المرض - وهناك نقص في الوضوح بشأن ذلك من المجتمع الطبي .