شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على طفلك..اعرفى أهم 3 تحاليل قبل دخوله المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر التحاليل الطبية الدورية مهمة للاطمئنان على الصحة بشكل عام، خاصة لدى الأطفال فى مرحلة ما قبل بدء الدراسة، حيث إنها ضروروية للتأكد من سلامة الطفل واكتشاف ما إذا كان يعانى من أية أمراض أو اضطرابات تستدعى العلاج قبل الانخراط فى الدراسة، وهناك ثلاثة تحاليل مهمة للأطفال قبل المدارس، وفقًا لموقع "Healthline".

التحاليل الثلاثة اللازمة للطفل قبل الدراسة: 1- تحليل صورة دم كاملة:

يساعد هذا التحليل فى معرفة عدد كرات الدم المختلفة لدى الطفل وذلك للاطمئنان على الصحة العامة له وتشخيص عدد من الأمراض أشهرها الأنيميا واللوكيميا، وهناك أعراض تستلزم خضوع الطفل لهذا الفحص مثل الشعور بالإجهاد والتعب أو ارتفاع درجة الحرارة والمعاناة من التهاب بالجسم.

وتشمل كرات الدم المختلفة بجسم الإنسان:

- كرات الدم الحمراء ونسبة الهيموجلوبين

- كرات الدم البيضاء المسئولة عن محاربة العدوى

- الصفائح الدموية المسئولة عن عملية تجلط الدم لوقف النزيف.

2- تحليل البراز:

يعد من أهم التحاليل الطبية الضرورية للأطفال وأكثرهم دقة فى تشخيص العديد من اضطرابات الجهاز الهضمى لاستبعاد إصابته بالديدان والطفيليات خصوصًا إذا سبق لطفلك الإصابة بأحد أنواع الطفيليات أو الديدان المعوية وكذلك فى تشخيص الإصابة بالأنيميا، وهناك أغراض يمكن أن تجعل تحليل البراز ذات أهمية لطفلك مثل الضعف العام عند الطفل أو ضعف المناعة والشكوى من الإحساس بالتعب.

3- تحليل البول

يساعد تحليل البول لدى الطفل فى تشخيص الإصابة بالتهابات الجهاز البولى ومجرى البول، حيث أن لها أعراض يمكن ملاحظتها على الطفل فى حال إصابته بالتهابات الجهاز البولى مثل ارتفاع شديد فى درجة الحرارة مع وجود رعشة وأحيانًا احتباس فى البول وحرقان عند التبول.