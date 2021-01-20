شكرا لقرائتكم خبر عن الـ face shield حماية ضعيفة ضد عدوى كورونا وتكتمل فعاليته بقناع طبى أوقماشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مازالت شركات إنتاج اللقاحات في سباق مع الزمن للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، الذى أودى بحياة قرابة المليونين من البشر حول العالم، وحتى الآن لم تظهر أي بوادر لنهاية الفيروس، ويتم مجابهته بالإجراءات الاحترازية للوقاية ضد العدوى وتطوير وسائلها من وقت لآخر، ومن أحدث هذه الوسائل أقنعة الـ face shield أو ما يعرف بقناة الوجه البلاستيكى، والتي تستخدم في وجود التجمعات مثل المدارس والجامعات والحفلات



القناع البلاستيكى لا يغنى عن الكمامة

موقع " بولد سكاى " قدم تقريرا حول استخدامات القناع وهل هو بديلا أمنا للأقنعة الطبية أو القماشية

من أجل محاولة التحكم في عدد الإصابات بفايروس كورونا طالب خبراء منظمة الصحة العالمية الاستمرار في تطبيق إجراءات الحجر الصحي بما فيها الحرص على ارتداء الكمامة أثناء التواجد خارج البيت لتقليل حجم انتشار العدوى .

تأثير الكمامات ضد انتشار فيروس كورونا:

منذ بداية هذه الجائحة يناقش الخبراء والمتخصصون مدى تأثير الأقنعة القماشية والطبية لمواجهة انتشار الفيروس، وقد وضعت مراكز الوقاية من الأمراض بعض القواعد لاستخدامها التي تشجع بشكل رئيسي على ارتداءها ومنها القماشية التي غالبا ما يتم صنعها يدويا والطبية



القناع البلاستيكى

استبدال القناعات القماشية بالـ face shield:

رغم أن العديد من المنظمات مثل CBC وال WHO ما زالت تؤكد على مدى أهمية الأقنعة القماشية في تقليل انتشار العدوى، ظهرت العديد من الأبحاث تتحدث عن مدى فاعلية استخدام أقنعة face shields البلاستيكية كإحدى الوسائل للحماية من العدوى مشيرة إلى أن القناع البلاستيكي يتميز بأنه مريح في ارتدائه أكثر من الأقنعة القماشية والطبية، لكن الدراسات التي أجراها خبراء الصحة أكدت أن هذا النوع من الأقنعة لا يُفَضَل استخدامه كبديل للقناع القماشي فبالرغم من أنه يمنع انتقال الرذاذ المنبعث عند السعال أو العطس إلى الأشخاص المحيطين، إلا أن ذلك الرذاذ يظل يتحرك داخل هذا القناع وحوله مما يؤدي بمرور الوقت ومع كثرة الحركة إلى جعله سببا في العدوى للكثيرين مع انتقاله تدريجيا من القناع ذاته إلى المكان المحيط

ووفقا لدراسة أُجريت في سويزرلاند الغالبية العظمى من المصابين بفايروس كورونا هم الذين يرتدون هذا القناع البلاستيكي في حين أن القليل جدا من الذين يرتدون القناع القماشي قد تعرضوا للعدوى...



ضرورة ارتداء القناع الطبى مع البلاستيكى

الاستخدام الصحيح لـ face shield:

إن كنت بالفعل تمتلك قناعا بلاستيكيا أو تخطط لشرائه يجب أن تكون دائم الحرص على أن ترتدي قناعا عاديا تحته قبل وضعه على وجهك، ويجب أن تأخذ بعض الاحتياطات ليكون استخدامك له صحيحا، مثل أن تتأكد قبل شرائه أنه يناسب وجهك إذ يجب أن يكون على نفس مستوى الذقن أو تحتها بقليل، كما يجب أن تقوم بتنظيفه وتطهيره بعد كل استخدام أو يجب أن تتبع تعليمات الصناعة، ويمكنك تنظيفه بالمنظفات العادية أو المياه الدافئة لإزالة أية جراثيم غير مرئية، وإذا كنت تستخدم المطهرات فيجب أن تقوم بشطف القناع جيدا بالمياه النظيفة، بعد ذلك يمكنك أن تجففه في الهواء أو بقطعة ورق نظيفة، لكن احذر أن تستخدم الكحول في تنظيفه، فالكحل يدمر البلاستك وبمرور الوقت ويؤثر على شكله.

وبشكل عام يجب أن يستخدم الـ face shield ليكون مكملا للأقنعة القماشية والطبية