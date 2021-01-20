كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 05:26 مساءً - ربما سمعت عن أهمية صرخة طفلك الأولى عند دخوله العالم. ومع ذلك، ليس كل الأطفال يبكون، وقد يكون هذا مصدر قلق للآباء الجدد ،التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة؛ ليخبرنا عن أسباب عدم بكاء الطفل حديث الولادة، وقال دائمًا، خلال الأشهر الستة الأولى، كل ما ستفعلينه هو الرضاعة وتغيير الحفاضات والبكاء المهدئ. إذن ماذا يعني عدم بكاء مولودك الجديد؟ هل يجب أن تهتمي أو تستمتعي بالهدوء والسكينة اللذين يتمتع بهما القليل من الآباء؟يمكنك أن تجدي الكثير من النظريات التي تشير إلى أن البكاء أقل يشير إلى حالات مثل التوحد أو متلازمة داون أو انقطاع النفس. سنساعدك على تهدئة عقلك وإضفاء معنى على صرخات الأطفال حديثي الولادة أو عدم وجودها.

أسباب عدم بكاء الطفل حديث الولادة

حديثي الولادة

أثناء الولادة، يواجه طفلك تغيرات هرمونية تشجعه على التنفس لأول مرة. يحدث هذا عادة عندما يسمع الآباء صرخة طفلهم الأولى ،حتى هذه اللحظة، كانت رئتا طفلك ممتلئتين بسائل من الرحم. عندما يتنفس طفلك، تتمدد الرئتان، مما يجبر السائل على الخروج عبر الدم والجهاز الليمفاوي ،من المحتمل أن تكون الأنفاس الأولى التي يتنفسها طفلك حديث الولادة غير منتظمة وغير عميقة، لكن هذا للحظة فقط. وسرعان ما ستصبح أعمق وأكثر انتظامًا، حيث تعمل على تبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون. بعد ذلك، سوف يدور الدم في الرئتين ،ربما تكون الأنفاس الأولى لطفلك هي الأصعب، ولهذا يحتاج البعض إلى المساعدة. هذا هو السبب في أنك قد ترين ممرضة أو طبيب حديثي الولادة يمسح بقوة جلد الطفل ببطانية أو منشفة عند الولادة. هذا التحفيز يشجع التنفس العميق والبكاء ،بشكل عام، يبكي الأطفال حديثو الولادة حتى يتم تهدئتهم، عادةً عن طريق وضعهم على صدر أمهاتهم. بعد الولادة،

سيبكي طفلك متى احتاج إلى شيء ما، مثل الرضاعة، أو تغيير الحفاض، أو بعض الاهتمام. ومع ذلك، لن يبكي جميع الأطفال، فالبعض يبكي أقل بكثير ،صرخة الطفل لها تأثير على العديد من البالغين الذين يسمعونها. حتى لو لم يكن طفلك، فقد لا تزالين تشعرين بالضيق بسبب الصوت. كلما سمعنا رضيعًا يبكي، هناك شيء ما في دماغنا يجعل من المستحيل تجاهله ،تأثيرات بكاء الرضيع ليست مهمة على غير الوالدين كما هي على الوالدين. أظهرت إحدى الدراسات أنه عندما تسمع الأم طفلها يبكي، فإن ذلك يطلق إنذارًا، ويطلب من الأمهات الاهتمام بهم. يسبب الصراخ لدى الآباء حدوث تهيج أكثر من الحاجة إلى الرعاية ،في كلتا الحالتين، تجاهل البكاء ليس بالأمر السهل.

لماذا لا يبكي بعض الأطفال حديثي الولادة؟

مولودك

عند الولادة، يبكي معظم الأطفال بسبب صدمة الولادة. إذا كان مخاضك سريعًا أو أجريت لك ولادة قيصرية، فقد لا تحدث التغيرات الهرمونية ،يمكن أن يؤثر التخدير الشديد على طفلك أيضًا. إذا كنت تتلقين مسكنات للألم، فمن المحتمل أن يشعر طفلك الذي لم يولد بعد بالتأثيرات أيضًا، مما يجعله يشعر بالنعاس في مثل هذه الحالات، قد يحتاج مولودك الجديد إلى بعض المساعدة لتحريك رئتيه. يمكن للأطباء والممرضات تشجيع طفلك على التنفس عن طريق التحفيز البدني. سيؤدي ذلك إلى تنظيف مجرى الهواء؛ حتى يتمكنوا من التنفس من تلقاء أنفسهمعادة ما يسعل الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية أو يتثاءبون بدلاً من البكاء. ومع ذلك، فإن عدم البكاء أثناء الولادة يثير الإنذارات، وهذا هو السبب في أن الأطباء سيفحصون طفلك للتحقق من وجود تشوهات ،يقوم الطبيب بإجراء اختبار أبغار لتقييم طفلك فور ولادته، عادة في غضون الدقيقة الأولى. سيحدد اختبار أبغار مدى قدرة طفلك على تحمل الولادة، وكيف يتكيف مع العالم الخارجي. سينظر طبيبك في خمسة معايير، مع إعطاء كل درجة صفراً أو واحداً أو اثنين.

المعايير هي:

جهود التنفس.

معدل ضربات القلب.

قوة العضلات.

ردود الفعل.

لون البشرة.

إذا كان طفلك حديث الولادة لا يتنفس، على سبيل المثال، فسيعطي الأطباء درجة صفر في تلك الفئة. إذا كانوا يتنفسون جيدًا، يسجلون هدفين.

بعد اختبار أبغار الأولي، يتم إجراء اختبار آخر في خمس دقائق بعد الولادة لمعرفة كيف يتكيفون، إذا كانت درجة طفلك منخفضة، فإن الأطباء يعرفون كيفية إدارة الأكسجين وسيقومون بتقييم ما إذا كان العلاج الإضافي ضروريًا.

حتى مع وجود درجة منخفضة في الدقيقة الأولى، فإن معظم الأطفال يحصلون على الدرجة المتوقعة 9 في خمس دقائق بعد الولادة. على الرغم من أن نظام تسجيل أبغار يسمح بالحصول على درجة ممكنة 10، إلا أنه لا يتم إعطاء الأطفال درجة أعلى من 9. عادة ما يكون هناك بعض الزرقة المتبقية (اللون الأزرق لليدين والقدمين)، لذلك 9 هي دائمًا الدرجة القصوى المعطاة (بمعنى 1 للون البشرة). بعبارة أخرى، لا داعي للقلق بشأن عدم حصول طفلك على "الدرجة المثالية 10". تناقش AAP الاختلافات في درجات أبغار بشكل أكبر.

استشيري طبيبك

سيكون لدى بعض الأطفال درجة عالية من T ولا يزالون لا يبكون بنفس القدر. إذا كانت لديك مخاوف، فيمكنك دائمًا استشارة طبيب الأطفال الخاص بطفلك.

أسباب عدم بكاء بعض الأطفال

الأطفال حديثي الولادة