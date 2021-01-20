شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كامبريدج تطور تطبيق للكشف عن مخاطر الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن عدد من الباحثين بجامعة كامبريدج، تطبيق إلكترروني مزود بإعدادات تكنولوجية للكشف عن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة، لفحص الأماكن الأكثر خطرًا وتنبيه المستخدمين بذلك.

تشمل الإعدادات الخاصة بالتطبيق الكشف عن مستوى التهوية في المكان وعدد الركاب إذا كان المستخدم في المواصلات العامة ومستوى النشاط للفيروس وبالتالي يحدد مدى الاحتياج لارتداء الكمامة، وتعمل تلك الإعدادات بناءًا على سلسلة من معادلات علمية أوضحتها دراسة جديدة نُشرت في Proceedings of the Royal Society A.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التطبيق يمكن المستخدمين من تحديد مدى تعرضهم للخطر أثناء تواجدهم في مكان ما، باختلاف أحجام الغرف وأنواعها، كما يحدد مدى الاحتياج إلى تهوية الغرفة من خلال 6 اختيارات تبدأ من سوء التهوية إلى الحاجة للتهوية الصناعية.

يقول الدكتور بيدرو دي أوليفيرا، المؤلف الرئيسي للورقة البحثية: «لقد تطورت معرفتنا بانتقال فيروس كورونا في الهواء بوتيرة مذهلة، بالمقارنة بالوقت الذي مر على اكتشاف الفيروس»، مضيفًا أن "هناك عوامل مختلفة تم مراعتها أثناء إعداد التطبيق، إذ أخذنا في الاعتبار النطاق الواسع للقطرات التنفسية التي يزفرها البشر لإظهار سيناريوهات مختلفة لانتقال الفيروس عبر الهواء، أولها الانتشار السريع للقطرات المعدية الصغيرة على مدى عدة أمتار في غضون ثوانِ قليلة، والتي يمكن أن تحدث في الداخل والخارج».

تابع «ثم نوضح كيف يمكن أن تتراكم هذه القطرات الصغيرة في الأماكن الداخلية على المدى الطويل، وكيف يمكن التعامل مع ذلك من خلال التهوية المناسبة»، لافتًا إلى أن التطبيق سيساعد الأشخاص في استخدام التكنولوجيا في تكييف أنشطتهم اليومية ومحيطهم من أجل مواجهة الخطر، سواء بالنسبة لهم أو للآخرين.

يشير التقرير إلى أن التطبيق يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل جامعة كامبريدج، حتى أنه أصبح شرطًا أساسيًا للتواجد في المساحات عالية الخطورة في المؤسسة، لفحص الموقع وجعله أكثر أمانًا على الموظفين.