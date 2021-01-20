شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للحفاظ على صحتك فى برد الشتاء.. منها اشرب الماء بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برد الشتاء يمكن أن يزيد من بعض العادات السيئة لدى بعض الناس، حيث يجلس الناس في منازلهم ويشاهدون التلفاز ويأكلون الوجبات السريعة خلال فصل الشتاء، ويشعرون بالرغبة في الحصول على التدفئة، في هذا التقرير جمعنا لك بعض النصائح للحفاظ على صحتك في برد الشتاء، بحسب ما نشر موقع ميديكال برس medicalpress.

نصائح للحفاظ على صحتك في برد الشتاءاهتم بجودة الهواء في المنزل

يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت في المنزل عندما تنخفض درجة الحرارة، غالبًا ما تكون جودة الهواء الداخلي أقل من جودة الهواء الخارجي يمكن أن يكون لملوثات الهواء في الأماكن المغلقة والمواد المسببة للحساسية تأثير سلبي على صحتك.

نظف منزلك بالمكنسة الكهربائية مرتين في الأسبوع ونظف الفلتر بانتظام، واغسل الملاءات كل أسبوع وحافظ على نظافة المنزل واستبدل مرشحات الهواء في التكييف.

اغسل يديك

الشتاء موسم البرد والانفلونزا غسل اليدين طريقة بسيطة وفعالة للمساعدة في منع انتشار الجراثيم والبقاء بصحة جيدة.

تناول طعام صحي

يمكنك تناول طعام صحي خلال برد الشتاء للشعور بالتدفئة، يشتمل النظام الغذائي الصحي على الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يكون الفلفل الحار ولحم البقر وحساء العدس والخضروات المشوية وحتى الدجاج المشوي أو الدجاج المطبوخ مع الخضار أطعمة لذيذة ومغذية.

حافظ على رطوبتك

لا يربط الناس عادةً بين الجفاف والشتاء، ولكن يمكن أن تصاب بالجفاف بغض النظر عن درجة الحرارة في الخارج يفقد جسمك الكثير من السوائل خلال أشهر الشتاء الباردة والجافة، والكثير منهم أقل اجتهادًا بشأن الترطيب احرص على شرب الماء وتجديد السوائل.

ابق نشيطا

قد يكون من الصعب أن تظل متحمسًا لممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء، ولكن لا يزال البالغون بحاجة إلى 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني كل يوم ارتدِ في طبقات مناسبة للطقس واستمتع بالمشي، أو انضم إلى صالة الألعاب الرياضية للحصول على التمرين الذي تحتاجه داخل المنزل.

النوم جيداً

يساعد الحصول على قسط جيد من النوم في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي للجسم ، ويقضي على هرمون الإجهاد الكورتيزول ويحرق السعرات الحرارية النوم عامل غير قابل للتفاوض للحفاظ على صحة جيدة.

ارتدي ملابس ثقيلة عند الخروج من المنزل

ارتدِ ملابس صوفية لتبقيك دافئًا عند الخروج، حتى لا تصاب بنزلة برد.