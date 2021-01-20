شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا فى ألمانيا تختلف عن النسخة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن اكتشاف سلالة متحولة أخرى من فيروس كورونا فى ألمانيا، تختلف عن تلك التي نشأت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، وقال مسئولو الصحة إن المتغير تم تحديده في مرضى مستشفى بافاريا ، لكن لم يُعرف بعد مدى قابليته للانتقال.

تزايدت المخاوف في الأسابيع الأخيرة بشأن انتشار المتغيرات، حيث أجبرت النسخة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها السلطات البريطانية على إلغاء عيد الميلاد للملايين ، كما أدى اكتشاف السلالة الألمانية الجديدة إلى اتخاذ أنجيلا ميركل إجراءات، حيث أعلنت المستشارة أن القيود بما في ذلك إغلاق المدارس والمتاجر سيتم تمديدها حتى منتصف فبراير.



السلاله الجديدة لكورونا

استقر معدل الإصابة في ألمانيا في الأيام الأخيرة ، مما يشير إلى أن القيود الحالية قد تكون فعالة في خفض الأرقام، ومع ذلك ، تتزايد المخاوف بعد أن تبين أنه من بين 73 شخصًا مصابًا حديثًا في جارمش بارتنكيرشن ، في جنوب شرق البلاد ، كان 35 مصابًا بالسلالة الجديدة.

يواصل الخبراء تحليل العينات بعد أن اعترف كليمنس ستوكلاوسنر، نائب المدير الطبي في مستشفى جامعة شاريتيه في برلين، أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا الفيروس أكثر فتكًا من الأنواع الأخرى، وقال: "في الوقت الحالي اكتشفنا طفرة نقطية صغيرة وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت ستكون ذات صلة إكلينيكية، وعلينا انتظار التسلسل الكامل".

وتشترك ألمانيا في الحدود مع تسع دول، وهناك مخاوف متزايدة بشأن معدلات الإصابة في بعض هذه البلدان، بما في ذلك جمهورية التشيك ، حيث تزداد حركة المسافرين، ويطالب العاملون في المجال الطبي بتمديد أو تشديد الإغلاق لأن العديد من المستشفيات لا تزال على حافة الهاوية، حيث وصلت أجنحة العناية المركزة وحتى محارق الجثث إلى حدودها في بعض المناطق.