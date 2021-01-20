شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تبدأ تجارب بشرية على لقاح ضد السلالات الجديدة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أمريكية صغيرة للتكنولوجيا الحيوية إنها ستبدأ التجارب البشرية على لقاح جديد كورونا يستهدف السلالات والطفرات المحتملة من فيروس كورونا، وقال أندرو ألين، الرئيس التنفيذي لشركة Gritstone Oncology، "من الحكمة تطوير لقاح ليكون بمثابة دعامة لمواجهة أي سلالات أو طفرات جديدة للفيروس التاجي. "





وبحسب موقع " stat" أوضح ألين "لدينا لقاح جيد يقدم فائدة على المدى القصير، ولكن علينا أن نكون مستعدين لسيناريوهات حيث تفقد تلك اللقاحات فعاليتها، لأن ذلك قد شوهد تاريخيًا عدة مرات ويجب أن نكون مستعدين لذلك".

ليس من الواضح ما إذا كانت هناك حاجة إلى مثل هذه اللقاح لكن هذا الجهد، على الرغم من أنه طويل الأمد، فهو دليلاً على جهود البحوث الصيدلانية التي تدعم جهود اللقاح.

تم دعم العمل قبل السريري على اللقاح من قبل مؤسسة بيل وميليندا جيتس وسيتم إجراء المرحلة الأولى من التجربة السريرية من قبل المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، مع دفع شركة Gritstone لإنتاج اللقاح المرشح ولا توجد بيانات متاحة للجمهور حول البحث قبل السريري.

وأوضح ألين إن ظهور سلالة جديدة في جنوب إفريقيا ساعد في إقناع الشركة بأنه من المهم تطوير نسختها الخاصة في التجارب المعملية ، ساعدت إحدى الطفرات الموجودة في المتغير الذي تم تحديده في جنوب إفريقيا والتي شوهدت بشكل منفصل في متغير آخر تم العثور عليه لاحقًا في البرازيل - تسمى E484K - الفيروس على تفادي الأجسام المضادة الواقية التي تتولد أحيانًا بعد الإصابة الأولية.

أفاد علماء في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع أن الأجسام المضادة من بعض المصابين سابقًا فشلت في التعرف على البديل الأحدث لا تزال هناك نتائج حول كيفية تفاعل المتغير مع الأجسام المضادة المنتجة بعد التطعيم.

أشار ألين إلى أن جميع اللقاحات الحالية تستهدف ما يعرف باسم بروتين سبايك ، وهي أداة يستخدمها SAR-CoV-2 لشق طريقها إلى الخلايا. يهدف Gritstone لقاحه إلى خلق استجابة مناعية فطرية لمستضدات أخرى في الفيروس ، مما يجعل من الصعب على الفيروس الإفلات منه.

يجمع نهج Gritstone بين نوعين مختلفين من اللقاحات ستكون الجرعة الأولى عبارة عن لقاح يعتمد على الفيروسات الغدية ، وهي مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أمراضًا تشبه نزلات البرد يشبه هذا اللقاحات التي طورها جونسون وجونسون وفريق جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا بشكل منفصل.

يستخدم الفيروس لإدخال الجين في الخلايا ، والتي تنتج بعد ذلك البروتينات التي يستجيب لها الجهاز المناعي لكن الجرعة الثانية ستكون لقاح mRNA ، مثل اللقاحات التي طورتها شركة Moderna وفريق Pfizer و BioNTech.

لقاح جديد تمامًا ليس الطريقة الوحيدة لمكافحة البديل الجديد تتمثل الإستراتيجية البديلة في إنتاج إصدارات جديدة من اللقاحات الحالية بسرعة، مثل تلك الموجودة في Moderna أو Pfizer / BioNTech ، لمكافحة سلالة جديدة.

لم يستقر الباحثون بعد على كيفية استخدام معايير أخرى ، مثل استجابة الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح أو نشاط الخلايا المناعية التي تسمى الخلايا التائية ، للتنبؤ بما إذا كان اللقاح سيعمل.

قال دانيال هوفت ، مدير مركز تطوير اللقاحات بجامعة سانت لويس والمحقق الرئيسي الرئيسي في دراسة Gritstone لكورونا ، إن التجارب السريرية الكبيرة قد تكون ضرورية ، ومن المحتمل اختبار اللقاح ضد أحد اللقاحات المعتمدة لمعرفة ما إذا كان اللقاح الجديد مكافئًا تقريبًا."

وشركة Gritstone من الشركات الصغيرة في الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية تم طرح الشركة للاكتتاب العام في سبتمبر 2018 ، حيث جمعت 100 مليون دولار تم تداول الأسهم على ارتفاع يصل إلى 28 دولارًا قبل أن تنخفض إلى 6.39 دولارًا أمريكيًا وتبلغ قيمتها السوقية حاليًا 300 مليون دولار فقط.