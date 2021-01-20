سلالة كورونا البريطانية تطير إلى بكين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية المحلية، الأربعاء، أن بؤرة الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تمّ رصدها في الضاحية الجنوبية لبكين تضمّ مصابين اثنين بالسلالة البريطانية المتحوّرة من كورونا.

أعلنت السلطات الصحية المحلية، الأربعاء، أن بؤرة الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تمّ رصدها في الضاحية الجنوبية لبكين تضمّ مصابين اثنين بالسلالة البريطانية المتحوّرة من كورونا.



وتم رصد الإصابتين في دائرة داكسينغ وهي أولى الإصابات بالنسخة المتحورة من الفيروس في العاصمة التي تضم 21 مليون نسمة.

وكانت الصين أعلنت رصد النسخة البريطانية من الفيروس في أواخر كانون الأول/ديسمبر لدى طالبة وصلت إلى شنغهاي (شرق) قادمة من المملكة المتحدة.