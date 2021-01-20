شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يحدد تكلفة جرعة لقاح كورونا بين 3 و10 دولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الاتحاد الأفريقى خطة لتحديد سعر جرعات لقاح كورونا تتراوح بين 3 و10 دولارات لكل جرعة، حيث حصل الاتحاد على 270 مليون جرعة هذا الشهر، وفقًا لمسودة إحاطة حول الخطة التى أعدها بنك التصدير والاستيراد الأفريقى، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، الذى يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقى، إنه تم إجراء ترتيبات مع البنك لدعم الدول الأعضاء التى ترغب فى الحصول على اللقاحات، وأظهرت الوثيقة أن الدول يمكن أن تسدد القروض على أقساط على مدى 5 إلى 7 سنوات.

ورفض المكتب الصحفى لـ Afreximbank الرد على الأسئلة المتعلقة بالشروط الموضحة فى الإحاطة، قائلاً إن الوثيقة كانت فى شكل مسودة وتهدف إلى مناقشة سرية من قبل أعضاء فريق أنشأه رامافوزا لتأمين اللقاحات وتمويل برامج التحصين ضد فيروس كورونا فى القارة، كما رفض فريق الاتحاد الأفريقي التعليق.

وأضافت الوكالة، تقدم أول تفاصيل عامة عن الأسعار التي يعرضها المصنعون على الدول الأفريقية خارج خطة مشاركة لقاحات كوفاكس COVAX العالمية بقيادة منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات جافى GAVI.

وأكدت الوكالة أنه على الرغم من أن الأسعار مخفضة بشكل كبير مقارنة بما تدفعه الدول الغنية، إلا أن بعض الخبراء قلقون من أن الدول التى تكافح بالفعل لإدارة التداعيات الاقتصادية للوباء تضطر إلى اقتراض المزيد من الأموال لحماية شعوبها.

ولم ترد الشركات الموردة للطلقات مثل فايزر Pfizer وجونسون آند جونسون Johnson & Johnson ومعهد سيروم الهندى و Serum Institute of India وأسترازينيكا على الفور على طلبات للتعليق.

وقال جون نكينجاسونج، الذى يرأس المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن الأسعار مماثلة لتلك المتوفرة من خلال مبادرة كوفاكس COVAX التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وقال نكينجا سونج "إن سوق اللقاحات سينفتح في الأشهر المقبلة عندما يتم طرح لقاحات شركة جونسون آند جونسون وغيرها على سبيل المثال في السوق، وفي الوقت الحالي، المهم هو الوصول إلى السوق وتأمين الكميات والبدء في التطعيم.

وفى الوقت الذى تتسابق فيه الدول الأكثر ثراء حملات التطعيم الجماعية لا تزال أفريقيا تكافح لتأمين الإمدادات بينما تصارع موجة ثانية من الإصابات والمخاوف بشأن السلالات الجديدة المتغيرة لفيروس كورونا الأكثر عدوى للفيروس التي تم تحديدها لأول مرة فى جنوب أفريقيا وبريطانيا، وتم تسجيل أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 80 ألف حالة وفاة فى القارة حتى الآن وفقًا لإحصاء رويترز.

ويشعر الاتحاد الأفريقى بالقلق من أن إمدادات اللقاح التى سيتم الإفراج عنها من خلال مبادرة كوفاكس COVAX في النصف الأول من العام قد لا تتجاوز احتياجات العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن تبدأ مبادرة كوفاكس COVAX التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فى طرح اللقاحات في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل في فبراير، مع تخصيص حوالي 600 مليون جرعة لأفريقيا هذا العام.

ومن المقرر أن تبدأ الجرعات التي حصل عليها الاتحاد الأفريقي في الوصول في مارس.