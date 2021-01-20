شكرا لقرائتكم خبر عن التخلص من 4400 جرعة لقاح مودرنا غير قابلة للاستخدام لعدم تبريدها جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف مسئولو الصحة في ولاية "مين" الأمريكية أن غالبية شحنات لقاح مودرنا التي تم استلامها عبر الولاية أول أمس لم تكن باردة بشكل كافٍ أثناء النقل، مما يعني أنه قد يجب التخلص من 4400 جرعة لأنها أصبحت غير قابلة للاستخدام، بحسب ما نشر موقع "npr".

وأعلن الدكتور نيراف شاه، مدير مركز مين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا " وقال إن المشكلة تمتد إلى ولايات أخرى أيضًا.

وقال شاه إن 35 موقعا من بين 50 موقعا تلقت اللقاح في اليوم السابق ذكرت أن "مقياس الحرارة الموجود على السطح الخارجي للصناديق ... أظهر أنه في مرحلة ما تم تجاوز الحد الأدنى المطلوب لدرجة الحرارة".

من المفترض أن تظل قوارير لقاح مودرنا في درجات حرارة مجمدة بين -25 درجة مئوية و -15 درجة مئوية (-13 درجة فهرنهايت و 5 درجات فهرنهايت) ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال شاه إن التحقيق الجاري وجد أن اختراق درجة الحرارة حدث أثناء التعبئة أو الشحن.

سلسلة التوزيع كما أوضحها شاه واضحة إلى حد ما: يتم نقل صناديق اللقاح من منشآت تصنيع مودرنا - التي يقع معظمها في ولاية ماساتشوستس - إلى نقطة التوزيع، حيث يتم نقل البضائع إلى العديد من شركات البريد السريع التي تقوم بالتسليم إلى المواقع المعينة من قبل Maine CDC ، أو مواقع الولاية الأخرى.

قال شاه: "في كل خطوة على طول الطريق، تحتوي علب اللقاحات هذه على أنواع عديدة من أدوات التتبع ومراقبة درجة الحرارة حولها". "إذا كان في أي مرحلة في تلك الرحلة ... من موقع [الشركة المصنعة] إلى ذراع شخص ما هنا في ولاية ماين ... الظروف ليست مثالية ، وأن هناك عمليات مطبقة حتى نعلم أن اللقاح لم يتم إعطاؤه إلى شخص ما ".

وقال شاه إنه تم الاتصال بسكان مين الذين كان من المقرر أن يتلقوا الحقن وأبلغوا أنه سيتم تأجيل التطعيمات وأضاف أن برنامج البيت الأبيض Operation Warp Speed ​​يرسل بالفعل جرعات بديلة.

تشير تعليمات مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة إلى أنه "يمكن تخزين قوارير اللقاح في الثلاجة بين 2 درجة مئوية و 8 درجات مئوية (36 درجة فهرنهايت و 46 درجة فهرنهايت) لمدة تصل إلى 30 يومًا قبل ثقب القوارير."ومع ذلك ، لا يمكن إعادة تجميد اللقاح المذاب.