شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة تجعل لقاح كورونا أقل فعالية.. اعرف أهم الأطعمة والمشروبات الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول الباحثون إن السمنة يمكن أن تجعل لقاح كورونا أقل فعالية، كما وجد الخبراء أيضًا أن بعض العوامل النفسية والسلوكية يمكن أن تؤثر على استجابة جهاز المناعة للقاح، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة تايمز ناو الهندية TimesNowNews

أكد الباحثون، أن السمنة يمكن أن تجعل لقاح كورونا أقل فعالية، ويمكن أن تعيق السمنة والحالات الطبية الأخرى قدرة اللقاح على إنتاج أجسام مضادة فعالة ضد الفيروس، وأنه حتى تعديلات نمط الحياة قصيرة المدى يمكن أن تعزز استجابة الجهاز المناعي للتطعيم، وهنا ندرج بعضًا من أسوأ الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية مثل السمنة، عامل خطر لفيروس كورونا الشديد.

وأضافوا أنه يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالوزن، وأن التغذية تلعب دورًا حيويًا في فعالية اللقاح؟ كما أثار الباحثون أيضًا مخاوف من أن السمنة وغيرها من الظروف الصحية يمكن أن تعيق فعالية الللقاح.

وجد الخبراء أن بعض العوامل النفسية والسلوكية يمكن أن تؤثر على استجابة جهاز المناعة للقاح، وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ولاية أوهايو، يمكن للأفراد القيام بعدد من الأشياء لتهيئة أجسامهم للجسم، واقترح البحث، الذي نشر في مجلة Advance Social Sciences & Humanities ، أن اتباع نظام غذائي صحي أمر حيوي لكي يعمل اللقاح بشكل فعال.

قال الباحثون، "بينما ننتظر دورنا للتطعيم ضد فيروس كورونا، ينبغي علينا استغلال الوقت للتأكد من أننا نهتم بالتغذية الصحية.

وأوضح الموقع، لقد لاحظ الباحثون أن الإجهاد عامل رئيسي، يمكن أن يضعف الإجهاد جهاز المناعة في الجسم ويقلل من فعالية بعض اللقاحات.

وأظهرت الدراسات السابقة أن السمنة يمكن أن تجعل اللقاح أقل فعالية، في هذا الوباء، كان الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وأولئك الذين يعانون من حالات كامنة من بين أكثر الأشخاص تضررًا من المضاعفات الشديدة الناتجة عن كورونا، يرتبط مؤشر كتلة الجسم المرتفع (BMI)أيضًا بزيادة خطر الوفاة من كورونا، لذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة المليئة بالمغذيات والألياف ومضادات الأكسدة مع تجنب أو التقليل من الأطعمة السكرية والمعالجة للغاية، يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وتحسين صحتك العامة وكذلك منع السمنة التي يمكن أن تؤثر على جسمك، والاستجابة للقاحات كورونا.

الأطعمة التي يجب تجنبها لمنع السمنة1.البطاطس المقلية ورقائق البطاطس..

على عكس البطاطس الكاملة، فإن البطاطس المقلية ورقائق البطاطس غير صحية ويمكن أن تجعلك تكتسب المزيد من الوزن، على الرغم من أنها من بين ألذ الأطعمة التي يمكنك تناولها، إلا أن اتباع نظام غذائي غني بالبطاطا المقلية، يمكن أن يؤثر على وزنك ودماغك وجهاز المناعة، وحتى على حياتك.

ذكرت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول البطاطس المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع قد يضاعف من خطر الموت المبكر، هذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية، ربطت الأبحاث بين تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وزيادة الوزن غير الصحي والسمنة.

2.المشروبات السكرية..

المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر من بين أكثر الأطعمة غير الصحية على هذا الكوكب، لقد وجدت الدراسات العلمية أن المشروبات السكرية، عند تناولها بكميات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية مثل زيادة الوزن، والسمنة، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وأمراض الكبد، وتسوس الأسنان، وما إلى ذلك، قد يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى حدوث كارثة، الآثار الصحية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة من كورونا قد ترغب في تجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات المضافة للحفاظ على فقدان الوزن أو تحسين الصحة العامة.

3.المشروبات الكحولية..

تم ربط الإفراط في تناول الكحول بتطور الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية الخطيرة الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب وأمراض الكبد، وبعض أنواع السرطان، وضعف جهاز المناعة، وزيادة الوزن ومشاكل الجهاز الهضمي.

ربطت دراسة نشرت عام 2018 في مجلة The Lancet بين استخدام الكحول بكثرة والموت المبكر.

وأضاف الموقع، إن الالتزام بنمط حياة أكثر صحة يتضمن اتباع نظام غذائي متوازن، والبقاء نشيطًا بدنيًا، والتخلص من الإجهاد، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وما إلى ذلك، يمكن أن يكون مفيدًا للغاية سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو تعزيز الصحة العامة مسبقًا لقاح كورونا لتعزيز استجابة الجسم للقاح.