شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كوفى فاك الروسى ضد فيروس كورونا يتقدم بطلب التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، إن مركز تشوماكوف قام بتقديم وثائق التسجيل إلى وزارة الصحة الروسية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

قدم مركز تشوماكوف العلمي الفيدرالي لبحوث وتطوير المنتجات المناعية والبيولوجية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم وثائق وزارة الصحة الروسية لتسجيل لقاحها المضاد لفيروس كورونا، وفقًا لما قاله مدير المركز، آيدار إيشموخاميتوف، لوكالة تاس.

وأضاف "أحطنا وزارة الصحة الروسية بمجموعة من الوثائق المطلوبة لتسجيل لقاحنا ضد عدوى فيروس كورونا، حيث أنه من المتوقع أن يتم تسجيل اللقاح في 16 فبراير، يمكن تخزين لقاح كوفى فاك Covi-Vac بمركز تشوماكوف، عند درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية فوق الصفر.

تم إنشاء مركز تشوماكوف العلمي الفيدرالي لبحوث وتطوير المنتجات المناعية والبيولوجية على أساس معهد شلل الأطفال والتهاب الدماغ الفيروسي التابع لأكاديمية العلوم الطبية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كان الأكاديمي في أكاديمية العلوم الطبية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ميخائيل تشوماكوف، مؤسس المعهد ومديره الأول (حتى عام 1972)، يعد مركز تشوماكوف Chumakov ، اليوم منظمة بحثية عالمية رائدة في مجال علم الفيروسات الطبية.

طور المركز لقاحه الكامل الفيروسي الميت ضد عدوى فيروس كورونا الجديد، تعتمد لقاحات الفيروس الكامل إما على فيروسات ضعيفة اصطناعيًا غير قادرة على التسبب في مرض أو فيروسات ميتة (معطلة).

حتى الآن، تم تأكيد 3612800 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، وتعافى 3002.026 مريضًا من الفيروس، تشير أحدث البيانات الروسية إلى 66623 حالة وفاة على مستوى البلاد، في وقت سابق، أنشأت الحكومة الروسية خطًا ساخنًا للإنترنت لاطلاع الجمهور على حالة فيروس كورونا.