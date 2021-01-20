شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إيطالية تكشف: انخفاض وفيات مرضى فيروس كورونا مع استخدام فيتامين "د" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة تابعة لجامعة بادوا الايطالية أن العلاج بفيتامين (د) في مرضى كورونا والأمراض المصاحبة لها يقلل عدد الوفيات وكذلك من نقل المرضي الي وحدات العناية المركزة.



وتسلط الدراسة الضوء علميًا على الدور الفعال لفيتامين د D على مرضى كورونا وقد تم تنسيقها من قبل جامعة باودا Padua بدعم من جامعات بارما وفيرونا ومعاهد أبحاث CNR في Reggio Calabria و Pisa ، ولكن لا يوجد حاليًا الكثير من المعلومات حول كيفية تأثير فيتامين (د) على بداية ومسار المرض المعروف باسم كوفيد 19 ، و ربطت الأعمال العلمية بين نقص فيتامين (د) وزيادة التعرض للمرض ومظاهره السريرية الأكثر عدوانية.

ومع ذلك، لم يُعرف الكثيرعن آثار تناول الكولي كالسيفيرول (فيتامين د الأصلي) في المرضى الذين يعانون بالفعل من كورونا، حسبما قالت وكالة "انسا" الإيطالية.

من جانبها اقترحت الأبحاث الفرنسية الحديثة أن العلاج بالكولي كالسيفيرول، الذي تم تناوله في الأشهر التي سبقت الإصابة ، يمكن أن يتخذ مسارًا أقل خطورة للمرضى المسنين الضعفاء المصابين بكورونا.

وأوضح الخبير ساندرو جيانينى من جامعة بادوا ان "المرضى الذين شملهم الاستطلاع ، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 74 عامًا ، تم معغالجاتهم بالارتباطات العلاجية ثم استخدم في هذا السياق وفي 36 من 91 شخصًا (39.6٪) بجرعة عالية من فيتامين د لمدة يومين متتاليين. لم يتم علاج الـ 55 شخصًا المتبقين (60.4٪) بفيتامين د.

وتهدف الدراسة إلى تقييم ما إذا كانت نسبة المرضى الذين خضعوا للنقل إلى وحدة العناية المركزة وأوالوفاة يمكن أن تتأثر بـ تناول فيتامين د.