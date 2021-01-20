شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ترتبط "مدة" صعود السلم بأمراض القلب؟ دراسة توضح الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العلامات والأعراض التي يمكن أن تخبرنا بسهولة بمشكلة في صحتنا، وصعود السلم قد يكون علامة على إصابتك بأمراض القلب، ووفقًا للأبحاث، فإن قضاء الكثير من الوقت في صعود الدرج قد يكون بسبب بعض المشاكل الأساسية المتعلقة بالقلب، وتحتاج إلى زيارة الطبيب على الفور، في هذا التقرير نتعرف على كيفية ارتباط صعود السلالم بصحة القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يرتبط صعود السلالم بصحة القلب؟

وفقًا لدراسة قدمها فريق من الباحثين الإسبان في اجتماع علمي 2020 للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن تسلق أربع درجات من السلالم في أقل من دقيقة يشير إلى أن قلب الشخص في حالة صحية جيدة.

وقال عيسى بيتروي، طبيب القلب في مستشفى جامعة كورنا وأحد مؤلفي الدراسة، إنه إذا استغرق الشخص أكثر من دقيقة ونصف ليصعد أربع درجات من السلالم، فهذا يعني أن صحة قلبه ليست جيدة سيكون من الأفضل استشارة الطبيب.تم إجراء البحث على 165 مشاركًا مشتبه بهم أو يعانون من مرض الشريان التاجي.

بالنسبة للدراسة ، طُلب من المشاركين إما المشي أو الجري على جهاز المشي بينما زادت الشدة تدريجياً حتى الإرهاق.

بعد ذلك ، تم قياس قدرتها على ممارسة الرياضة كمكافئات التمثيل الغذائي (METs).

بعد الراحة لفترة من الوقت ، طُلب منهم صعود أربع درجات من السلالم (حوالي 60 درجة) بوتيرة سريعة دون التوقف أو الجري.من خلال مقارنة النتيجة ، تم الكشف عن أن المشاركين الذين يمشون بشكل أسرع يميلون إلى الحصول على MET أفضل ، مما يعني أن قلوبهم تعمل بشكل أفضل من الآخرين.

دراسة أخرى عن صعود السلالم

وفقًا لدراسة أخرى أجريت قبل بضع سنوات من قبل مجموعة من الباحثين الأسبان، كان الأشخاص الذين كافحوا لتسلق أربع درجات من السلالم أكثر عرضة للوفاة بسبب مشاكل في القلب، وكانوا مرتين أكثر عرضة للوفاة من السرطان.

كشف الباحثون أيضًا أن قدرة المرء على صعود الدرج تشير أيضًا إلى أنه سيكون قادرًا على الخضوع لعملية جراحية أكثر سلاسة مقارنةً بأولئك الذين فشلوا في الاختبار.

هذا اختبار سهل يمكنك إجراؤه في المنزل لتشخيص صحة قلبك ولكن حتى لو فشلت في ذلك ، فلا تحبط يمكنك اتخاذ الاحتياطات والخطوات لتحسين صحة قلبك مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة.