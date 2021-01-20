صحة ورشاقة

ماء الأرز.. فوائد مذهلة للصحة وجمال الشعر

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 01:12 مساءً - منذ 3 ساعات

صحة الشعر

يعد ماء الأرز بمثابة ينبوع الصحة والجمال للشعر؛ حيث تسهم المواد الفعالة الموجودة به في التمتع بشعر قوي ولامع.

وأوضحت مجلة “وومان” النمساوية أن ماء الأرز غني بالأحماض الأمينية وفيتامين B6، مما يسهم في تقوية بنية الشعر ويحارب التقصف. كما يشتمل ماء الأرز على مادة “إينوزيتول”، التي تمنح الشعر لمعانا يأسر الألباب.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن استخدام ماء الأرز كغسول بديل للبلسم؛ فبعد استخدام الشامبو يتم وضعه على الشعر لمدة قصيرة، ثم شطفه جيدا.

ولعناية مكثفة بالشعر، يتم ترك ماء الأرز على الشعر طوال الليل، ثم شطف الشعر في الصباح جيدا بواسطة ماء صاف.

وعن كيفية تحضير ماء الأرز، أوضحت “وومان” أنه يتم غسل الأرز جيدا لإزالة الأوساخ منه، ثم وضعه في وعاء مغلق، ثم سكب ماء صنبور بارد عليه وتقليبه جيدا، ثم تخزينه في مكان مظلم لمدة لا تقل عن 5 ساعات ولا تزيد على يومين، كي يتخمر الأرز. وبعد ذلك يتم نقل ماء الأرز الناتج عن هذه العملية إلى زجاجة ذات بخاخ لاستعماله بسهولة عند غسل الشعر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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