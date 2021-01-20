الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من كورونا رُصدت في 60 دولة

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا رُصدت حتى الآن في 60 دولة، وأنّ النسخة المتحوّرة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا رصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة.



وقالت المنظمة في نشرتها الأسبوعية حول وضع الوباء " نراقب انتشار نوعين اخرين ظهرا في البرازيل وهما "بي1" الذي رصد في ولاية أمازوناس واكتشف أيضا في اليابان لدى أربعة أشخاص قادمين من البرازيل ومتحول آخر".

وأضافت "حالياً لا يوجد سوى القليل من المعلومات المتاحة لمعرفة ما إذا كانت قابلية الفيروس للانتشار وخطورته تبدلت لدى هذه الأشكال المتحورة".

الجدير ذكره، أن النسخة المتحورة التي سجلت في بريطانيا في منتصف ديسمبر الماضي قادرة على العدوى بنسبة أكبر بخمسين إلى سبعين بالمائة من الفيروس الأصلي وهي موجودة في المناطق الجغرافية الست لمنظمة الصحة العالمية، اما الفيروس المتحور لجنوب أفريقيا فموجود في أربع مناطق فقط، لم تحددها المنظمة.