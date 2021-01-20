خاصية جديدة تستعد واتساب لإطلاقها.. ما هي؟

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

كشف موقع "wabetainfo" عن خاصية جديدة تستعد واتساب لإطلاقها، تدعى "Read Later"، أو "اقرأ لاحقا"، وهي بديل أفضل من خاصية "Archived Chats" أو "المحادثات المؤرشفة".



ووفقا لقناة الحرة، تسمح الخاصية الجديدة بتحويل المحادثات التي لا يرغب المستخدم رؤية رسائلها بعد وصولها للتطبيق مباشرة، في قسم آخر باسم "Read Later"، حيث يمكن له الاطلاع عليها لاحقا.

وستنتقل المحادثات التي يختارها المستخدم إلى القسم الجديد بدون أن تفتح ودون أن يظهر للمرسل علامة قراءة الرسالة من قبل المستلم.

كما ستتميز المحادثات الموضوعة في هذا القسم أنها لن تصدر أي تنبيهات مكتوبة أو صوتية بخصوص أي رسالة جديدة ترد في المحادثة.

ويمكن تصفح الرسائل الموجود في "Read Later" والتي ستكون متوفرة في قسم "Chat" أعلى الشاشة، بجانب"Status"، والمكالمات.

وأشار الموقع إلى أن الخاصية ستكون متاحة لأنظمة تشغيل أندرويد قريبا، دون أن تفصح عن موقع محدد أو عن قرب طرحها في نظام تشغيل iOS.

يذكر أن شركة واتساب التابعة للشركة الأم فيسبوك، قد تعرضت لانتقادات شديدة خلال الأيام الأخيرة.

وواجه عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتقادات شديدة بسبب سياساته المتعلقة بخصوصية عملائه ومشاركة بياناتهم مع شركات الإعلان وحتى المعلنين السياسيين.

فيما نفت شركة واتساب الإشاعات حول الاحتفاظ بدردشات المستخدمين في خوادمها، إلا في حالات محددة، كما أكدت أنه لا يمكن لأحد الاطلاع عليها.

وقال تطبيق واتساب في رسالة تلقاها جميع مشتركيه إن إجراءات الخصوصية لا يطال تغييرا في مشاركة معلومات المستخدمين مع فيسبوك، وذكر تقرير لموقع "وايرد" أن الخطوة الأخيرة تنوي التركيز على استخدام الإعلانات في التطبيق، وأن واتساب شارك، منذ سنوات، معلومات مستخدميه مع فيسبوك.