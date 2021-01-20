هل من الآمن لمرضى السرطان الحصول على أي نوع من اللقاحات؟

بيروت - نادين محمد - يمكن للأشخاص المصابين بالسرطان (أو الذين لديهم تاريخ مرضي بالسرطان) الحصول على بعض اللقاحات ، لكن هذا يعتمد على العديد من العوامل ، مثل نوع اللقاح ونوع السرطان الذي أصيب به الشخص ، إذا كان لا يزال يعالج من السرطان ، وإذا كان نظام المناعة لديهم يعمل بشكل صحيح.

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لهذا السبب ، من الأفضل التحدث مع طبيبك قبل الحصول على أي نوع من اللقاحات و في غضون ذلك ، يوصي خبراء الصحة بأن يظل أولئك الذين يحصلون على اللقاح يرتدون قناعًا ويستمرون في ممارسة التباعد الاجتماعي والنظافة الجيدة لليدين.

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أبلغ بعض الأشخاص عن آثار جانبية بعد أخذ اللقاحات ، مثل الألم في موقع الحقن ، والتعب ، والصداع ، وآلام العضلات والمفاصل ، والقشعريرة، والحمى. عادة ما تختفي هذه الآثار الجانبية في غضون أيام قليلة ولا تزال هذه اللقاحات جديدة إلى حد ما ، لذا لا تزال الآثار الجانبية طويلة المدى

هل يجب على مرضى السرطان والناجين الحصول على اللقاح؟

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يُنصح عمومًا بعدم إعطاء اللقاحات أثناء العلاج الكيميائي أو الإشعاعي ويرجع ذلك أنه لن يتم الحصول على استجابة جيدة إذا تم قمع نظام المناعة لديك من خلال علاج السرطان. قد تؤثر بعض أنواع العلاج المناعي على جهاز المناعة أيضًا.

يختلف الوضع بالنسبة لكل شخص مصاب بالسرطان ، لذلك من الأفضل مناقشة مخاطر وفوائد الحصول على اللقاح مع طبيب السرطان. يمكنهم تقديم النصح لك حول ما إذا كان يجب أن تحصل عليه ومتى..

هل يقي لقاح الإنفلونزا من COVID-19

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فعلى الرغم من أن لقاح الأنفلونزا لن يحميك فمن المهم جدًا أن يتحدث مرضى السرطان إلى طبيبهم حول فوائد ومخاطر الحصول على لقاح الأنفلونزا وهو من الفيروسات التى يمكن أن تنتشر بسهولة ويمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة لكبار السن ، والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، وغيرهم ممن يعانون من حالات طبية معينة.

تشترك هذه العدوى في العديد من الأعراض نفسها ، لذلك قد يكون من الصعب معرفة أي منها قد يكون لديك دون إجراء اختبارات محددة.

يجب على الأشخاص الذين يعيشون مع شخص معرض لخطر الإصابة بالأنفلونزا أو يعتنون به الحصول على لقاح الإنفلونزا.

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