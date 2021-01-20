صحيفة إيطالية تفجر مفاجأة مدوية حول فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

بعد أخذ ورد بين العالم كله من جهة والصين من جهة أخرى، حول منشأ فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فجر باحثون إيطاليون مفاجأة بإعلانهم عن مريضة تبلغ 25 عاماً أصيبت بفايروس كورونا في نوفمبر 2019، أي قبل أسابيع من إعلان حالة الإصابة الأولى عالمياً.



ونشرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية دلائل جديدة تبرئ الصين المتهمة منذ عام بأنها مصدر الفايروس المستجد.

وأكد فريق أبحاث جامعة ميلانو أن الأطباء أخذوا خزعة من جلد المريضة بعد ظهور بقع حمراء على بشرتها، تبين فيما بعد أنها من أعراض الإصابة بكوفيد-19.

ولتوثيق البحث سيتجه فريق تحقيقات من منظمة الصحة العالمية لووهان لبحث الأمر، فيما قالت رئيس الباحثين ماريون كومبانز: «لا يمكن استثناء أي فرضية، المهم البدء بالتحقيقات لمعرفة البؤرة الحقيقية للوباء».