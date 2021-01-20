إنفوجراف.. فوائد صحية لسمك السلمون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن سمك السلمون يتمتع بفوائد صحية مذهلة؛ حيث إنه يحمي الإنسان من الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وأوضحت الجمعية أن سمك السلمون غني بالأحماض الدهنية "أوميجا 3" طويلة السلسلة مثل حمض "الإيكوسابنتاينويك" وحمض "الدوكوساهكساينويك".



وأضافت أن أحماض "أوميجا 3" تعمل على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول المفيد، وخفض ضغط الدم المرتفع وتحسين خصائص سيولة الدم، ومن ثم الحماية من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

الإنفوجراف التالي يرصد أبرز الفوائد الصحية للسلمون.



