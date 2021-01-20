ألمانيا تواجه كورونا بتمديد إجراءات الحظر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مددت الحكومة الألمانية إجراءات الحظر الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا حتى منتصف فبراير المقبل.

وأعلنت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ذلك بعد اجتماع مطول بين الحكومة المركزية ورؤساء حكومات الولايات الـ16 اتفقوا خلالها على استمرار إغلاق المدارس، وكذلك المحال التجارية مع فرض ارتداء الكمامة الطبية ومنع ارتداء كمامات القماش في الأماكن والمواصلات العامة.



وأقرت الحكومة كذلك دعم العمل المنزلي ومطالبة الشركات بتوفير الإمكانيات للعاملين لهذا الغرض، طالما كان ذلك ممكنا.