كورونا حول العالم.. سلالة كورونا البريطانية وصلت لـ60 دولة و"الجنوب أفريقية" بـ23 بلدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 96 مليونا و625 ألفا و755 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و65 ألفا و698 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 69 مليونا و299 ألفا و679 حالة، الأربعاء.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

سلالة كورونا البريطانية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنّ النسخة البريطانية المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقلّ، أي أكثر بـ10 دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع.





وقالت المنظمة في بيان إنّ النسخة المتحوّرة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا ويعتقد أنّها أكثر عدوى من النسخة البريطانية رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة لغاية اليوم.

ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين

حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن موارد المستشفيات في مناطق من أمريكا الشمالية والجنوبية تتعرض لضغوط شديدة بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت كلاريسا إيتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: "تعمل العديد من المستشفيات في جميع أنحاء منطقتنا، وخاصة في أمريكا الشمالية والجنوبية، بأقصى طاقتها أو قريبة من ذلك".





يشار إلى أن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية هي الهيئة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين.

وأشارت إيتيان إلى ارتفاع معدلات الإشغال في وحدات العناية المركزة ونقص الأكسجين في بعض المناطق و"الارتفاع المستدام" في الحالات التي تضغط على المرافق.

وأضافت: "شهدنا الأسبوع الماضي أكثر من 5ر2 مليون إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" في منطقة الأمريكتين، أي أكثر من نصف جميع الإصابات العالمية. وخلال الفترة نفسها، توفي 42 ألفا من الأمريكيتين بسبب الجائحة".

يذكر أن الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك من أكثر الدول تضررا في المنطقة.

مصر تسجل 899 إصابة

أعلنت مصر تسجيل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء في بيانها اليومي، بأن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ارتفع حتى مساء الثلاثاء إلى 158174 حالة من بينهم 8696 وفاة.





كما أعلنت الوزارة تعافي 603 أشخاص وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 124094 شخصا.

الصين تسجل 103 إصابات

سجلت الصين 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيان، الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 88557 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية تسجل 404

سجلت كوريا الجنوبية 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 73,518 إصابة.





وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 60,180 حالة, فيما بلغ مجموع الوفيات 1,300 حالة وفاة.