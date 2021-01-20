شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب الزائدة الدودية عند البالغين والأطفال وكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعراض التهاب الزائدة الدودية تحدث عندما تلتهب الزائدة ويمكن أن تختلف الأعراض المبكرة بين الفئات العمرية المختلفة سواء الأطفال أو البالغين وكبار السن، ويمكن الخلط بينها وبين أعراض الحالات الأخرى، ويمكن أن تكون الأعراض مزعجة ومؤلمة وقد تهدد الحياة إذا تركت دون علاج، لذلك من المهم معرفة أعراض التهاب الزائدة الدودية، وفقاً لموقع "ميديكال نيوز توداي".

اعراض التهاب الزائدة الدودية

اعراض التهاب الزائدة الدودية عديدة والتهاب الزائدة الدودية المفاجئ هو السبب الأكثر شيوعًا لآلام البطن ويحدث بشكل شائع خلال سنوات المراهقة والعشرينيات، ولكن يمكن أن يتطور في أي عمر.

يبلغ طول الزائدة الدودية حوالي 4 بوصات وتقع على الجانب الأيمن السفلي من البطن إنها قطعة من الأنسجة على شكل أنبوب يتم غلقها في أحد طرفيها يتم توصيله إلى الأعور ، وهو جزء يشبه الجيب من القولون، أو الأمعاء الغليظة.

عادةً ما يكون ألم البطن الشديد والمفاجئ هو أول أعراض التهاب الزائدة الدودية.

يبدأ الألم غالبًا بالقرب من السرة مع تفاقمه ، من المحتمل أن ينتقل إلى الجانب الأيمن السفلي من البطن.

قد يصبح الشعور أكثر حدة في غضون الساعات القليلة القادمة ويزداد سوءًا عن طريق التنقل أو أخذ نفس عميق أو السعال أو العطس.



اعراض التهاب الزائدة الدودية

اعراض التهاب الزائدة الدودية الكلاسيكية الأخرى

-الغثيان

-التقيؤ

-فقدان الشهية

-إمساك أو إسهال

-عدم القدرة على تمرير الغازات

-حمى وقشعريرة منخفضة

-ارتفاع درجة الحرارة

-تورم في المعدة

-الرغبة في التبرز لتخفيف الانزعاج

ومع ذلك ، تظهر هذه الأعراض في 50 % فقط من الحالات.

قد يعاني بعض المرضى من أعراض مثل آلام المعدة بشكل طفيف جدًا أو لا يعانون على الإطلاق. قد يعاني البعض الآخر من أعراض أقل شيوعًا.

اعراض التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال والرضع

اعراض التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال والرضع تختلف قليلاً عن البالغين، فقد لا يعاني الأطفال والرضع من الألم في منطقة معينة قد يكون هناك رقة في جميع أنحاء الجسم ، أو قد لا يكون هناك ألم.

قد يكون لدى الأطفال والرضع حركات أمعاء أقل تواتراً أو معدومة إذا حدث الإسهال ، فقد يكون هذا من أعراض مرض آخر.

في حين أن الأطفال والرضع قد لا يعانون من آلام دقيقة كما يعاني منها المرضى الأكبر سنًا، تشير الأبحاث إلى أن آلام البطن لا تزال أكثر أعراض التهاب الزائدة الدودية شيوعًا لهذه الفئة العمرية.

اعراض التهاب الزائدة الدودية عند كبار السن وأثناء الحمل

قد يعاني كبار السن والنساء الحوامل أيضًا من أعراض مختلفة قد يكون ألم المعدة أقل حدة وأقل تحديدًا. تشمل الأعراض المحتملة الغثيان والقيء والحمى.

أثناء الحمل ، قد ينتقل الألم إلى أعلى نحو الربع الأيمن العلوي بعد الأشهر الثلاثة الأولى قد يكون هناك أيضًا بعض آلام الظهر أو الخاصرة.

إذا كان هناك ألم في المعدة ، فقد ينتج عن حالة أخرى.

حالات أخرى لها أعراض مشابهة

يمكن أن يكون ألم البطن أحد أعراض الحالات الأخرى التي تبدو مثل التهاب الزائدة الدودية.

الإمساك

أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD) ، بما في ذلك مرض كرون والتهاب القولون التقرحي

البراز أو الطفيليات أو الزوائد التي تسد الجزء الداخلي من الزائدة الدودية

تلف أو إصابة في البطن