عدوى كورونا قد تنتقل عن طريق الحديث مع مصاب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 08:44 صباحاً - لم تتوقف الدراسات والأبحاث عن طرق عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي حصد أرواح أكثر من مليوني شخص منذ تفشيه في أواخر شهر ديسمبر عام 2019 بالصين .

أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية أن التحدث مع الآخرين عن قرب وليس السعال فقط يمكن أن ينقل كورونا.

واستنتجت الدراسة الجديد أنه “بعد ساعة من تحدث الشخص المصاب لمدة 30 ثانية، يحتوي الهباء الجوي المتبقي على كتلة فيروسية أكثر بكثير من تلك الموجودة بعد سعال واحد”، مضيفا أنه “في المساحات الصغيرة وبدون تهوية قد يكون هذا كافيا للتسبب في الإصابة بكورونا”.

وأثبتت الدراسة أن كورونا يمكن أن ينتقل بعدة طرق، ومنها التنفس أو التحدث أو السعال، وهي عوامل قال خبراء إنها تساهم في انتشار كورونا بسهولة أكبر في الأماكن المغلقة.

وكشفت الدراسة أن القطرات الكبيرة يمكن أن تتساقط على الأرض وتحمل الفيروس لمسافات قصيرة، بينما يمكن للقطرات الصغيرة المعروفة باسم “الهباء” وهي أشبه بـ”الغبار الجوي” أن تحمل الفيروس لمسافات تزيد عن مترين.

وطور الخبراء نماذج لاكتشاف المخاطر التي تشكلها القطرات الكبيرة والصغيرة وابتكار طرق لتخفيفها، وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن الأمر يستغرق بضع ثوان فقط حتى تنتقل الجسيمات لمسافة تتجاوز مترين.

وقال البروفيسور بيدرو ماغالهايس دي أوليفيرا خبير ميكانيكا السوائل في جامعة كامبريدج والمؤلف المشارك في الدراسة “نحتاج إلى أقنعة للوجه ولمسافة آمنة وتهوية جيدة حتى لا تتراكم هذه الجسيمات في مساحة داخلية وتزول بأمان”.

وكتب دي أوليفيرا وزملاؤه في مجلة Proceedings of the Royal Society A، حول كيفية قيامهم بتطوير النماذج لمعرفة حجم القطرات المنبعثة من الأفراد المصابين عند التحدث أو السعال، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة، بما في ذلك تكوين القطرات والوقت الذي تستغرقه للاستقرار.

وبحث الفريق أيضا بمخاطر العدوى مع الأخذ في الاعتبار ما يسمى “الحمل الفيروسي” للأفراد المصابين بكورونا، والكمية المقدرة للتسبب في العدوى، واستند الفريق لدراسات أخرى تتعلق بفيروس كورونا.

وخلص الفريق إلى أنه من غير الآمن الوقوف بدون قناع على بعد مترين من شخص مصاب يتحدث أو يسعل، حيث تشكل كلتا الحالتين خطرا كبيرا للإصابة.

وأوضح دي أوليفيرا أن “التحدث ينتج عنه جزيئات أدق بكثير من السعال، ويمكن أن تعلق هذه الجزيئات في الهباء الجوي لأكثر من ساعة بكميات كافية للتسبب في الإصابة”.