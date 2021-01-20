شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تساعد فى خفض مستوى الكوليسترول بالدم.. منها عصير البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد العديد من الأطعمة التى تساعد في خفض مستويات الكوليسترول فى الدم بطرق مختلفة، وخصوصا الألياف القابلة للذوبان.. وإليك أبرز الأطعمة التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وفقا لتقرير نشره موقع boldsky

اللوز

يعتبر اللوز غنيا بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لصحة اللقلب لما تحتويه من الدهون المتعددة غير المشبعة، والألياف.

وجدت دراسة أمريكية أن الاستهلاك اليومي للوز يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 3 إلى 19 %، اللوز من الأطعمة الخفيفة الرائعة، ويمكنك إضافته في السلطات.



اللوز

فول الصويا

يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول إضافة فول الصويا إلى نظامهم الغذائي، لأنه غني بالبروتينات النباتية، على مستويات عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والألياف، التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول السيئ كما تعتبر البقوليات في الفول والبازلاء والعدس مفيدة أيضًا للكوليسترول.



فول الصويا

بذور الحلبة

بذور الحلبة لها خصائص طبية وهي مصدر جيد لمضادات الالتهابات و الأكسدة والوقاية من السكري، يلعب المركب الرئيسي في الحلبة المسمى الصابونين دورًا في خفض نسبة الكوليسترول الضار، وينصح الخبراء بتناول نصف إلى 1 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة يوميا.



بذور الحلبة

الكزبرة

تم استخدام بذور الكزبرة في طب الأيورفيدا منذ العصور القديمة، وفقًا للدراسات، يمكن أن تساعد بذور الكزبرة في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الضارة بشكل كبير، ويشير الخبراء إلى ضرورة وضع ملعقتين كبيرتين من بذور الكزبرة في كوب من الماء وصفي المرق بعد التبريد وشربه مرتين في اليوم.



الكزبرة

الثوم

التوابل لها واحدة من الفوائد الصحية الأساسية للثوم في خفض الكوليسترول، حيث يعمل مستخلص الثوم على تقليل الكوليسترول الكلي، وقد أثبتت الدراسات أن تناول الثوم يوميًا لمدة شهرين يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



الثوم

عصير البرتقال

يساعد عصير البرتقال في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة، وجد الباحثون أن عصير البرتقال يحسن من نسبة الدهون في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول بسبب احتوائه على فيتامين سي وحمض الفوليك.