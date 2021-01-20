شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هولندية: الأطفال المصابون بكورونا لديهم حمل فيروسى أقل من الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة هولندية أن الأطفال في سن المدرسة الابتدائية المصابين بفيروس كورونا لديهم حمولات فيروسية أقل بكثير من البالغين المصابين بالفيروس، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد بعض العلماء أن الحمل الفيروسي، مقدار الفيروس الذي يحمله الشخص في أنفه وحلقه، مرتبط بقابلية الانتقال، على الرغم من وجود جدل حول هذه الادعاءات.

وتكشف البيانات من مسئولي الصحة العامة في هولندا أن الأشخاص فى الـ 80 عامًا لديهم حمولة فيروسية أكبر 16 مرة من الأطفال دون سن 12 عامًا، ويقول الباحثون إن اختبارات المستضدات السريعة ، مثل الاختبارات المقترحة للاستخدام في المدارس والمطارات ، من المحتمل أيضًا أن تكون أقل دقة للأطفال من البالغين ، بسبب هذا الحمل الأصغر.

تم اختبار أكثر من ربع مليون شخص في شمال هولندا بين 1 يناير 2020 و 1 ديسمبر 2020، من بين هذه الاختبارات ، تم إجراء 211933 من قبل متخصصين مؤهلين في الرعاية الصحية ، مع توفر بيانات الحمل الفيروسي لـ18،290، تمت معالجة كل هذه المسحات بواسطة نفس المختبر الإقليمي في هولندا لضمان تحليل الاختبارات بالطريقة نفسها.

كتب الباحثون في دراستهم: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى لتقييم توزيعات الحمل الفيروسي لـفيروس كورونا في عدد كبير من المرضى من فئات مختلفة من المرضى" ، وأضافوا:" تقدم بياناتنا علاقة واضحة بين العمر والحمل الفيروسي لفيروس كورونا، حيث يظهر الأطفال أقل من 12 عامًا أحمالًا فيروسية أقل بغض النظر عن الجنس ومدة الأعراض.

كان أكثر من 2500 من الأشخاص الذين خضعوا للاختبار تقل أعمارهم عن 20 عامًا و 238 منهم تقل أعمارهم عن 12 عامًا ، أي ما يعادل سن المدرسة الابتدائية.

ويضيف مؤلفو الدراسة من كينيمرلاند في شمال هولندا: "كان الاكتشاف الأكثر بروزًا لهذه الدراسة هو العلاقة بين الحمل الفيروسي لكورونا والعمر ، مع انخفاض الأحمال الفيروسية بشكل ملحوظ لدى الأطفال، كما أشارت الدراسات السابقة إلى أن الأطفال الصغار يلعبون دورًا محدودًا في انتقال فيروس كورونا .