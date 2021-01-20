شكرا لقرائتكم خبر عن يعتنى بالبشرة وينقص الوزن وراحة للجهاز الهضمى.. فوائد صحية وجمالية للجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الخضروات الجذرية الشعبية التي يستهلكها الناس ويحبونها فى فصل الشتاء، مفيدة بشكل فعال في تعزيز مناعة الجسم، كما تحتوى على قيمة غذائية عالية، فاحرص عليها في نظامك الغذائي بحسب تقرير علمي نشرته شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownews تضمن الفوائد الصحية التالية:



الجزر



الجزر

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عصير الجزر

الفوائد الصحية للجزر إنقاص الوزن:الجزر منخفض السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد في تخفيف تناول السعرات الحرارية نظرا لخصائصه المتميزة، يحتوي كل 100 جرام من الجزر على ما يوازى 40 سعرة حرارية. صحة العين:غني بالمواد الغذائية ويحتوي على فيتامين أ وبيتا كاروتين ولوتين، ويساعد استهلاكه في نظامك الغذائي في تحسين صحة العين بشكل كبير.صحة الجهاز الهضمي: الجزر مصدر غني بالألياف، تساعد الأطعمة الليفية في تعزيز الجهاز الهضمي عن طريق الحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي وتعزيز الصحة العامة للجسم. الكوليسترول الصحي:يمكن أن يساعد الجزر في تقليل المستويات غير الصحية من الكوليسترول في الجسم، والتي بدورها يمكن أن تكون مفيدة للغاية للقلب.العناية بالبشرة: الجزر غني بالألياف ومضادات الأكسدة، التى تعزز الجلد وكذلك الشعر، وتستخدمه شركات مستحضرات التجميل في منتجات العناية بالبشرة التي تبعث على بشرة جيدة. استخدامات الجزر بالنظام الغذائي العصير:عصير الجزر منتشر بشكل كبير بين الناس، هذا في الغالب بسبب صحته وسهولة تحضيره

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سلطة جزر

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شوربة جزر

السلطة:يمكنك بسهولة إضافة الجزر إلى السلطة عن طريق تقطيعه إلى قطع صغيرة وخلطه مع السلطةأضف الوجبات:يمكنك أيضًا تضمين الجزر في نظامك الغذائي عن طريق إضافته ببساطة إلى الخضار الأخرى والأرز المقلي وحتى في الوجبات الخفيفةالشوربة:يمكن أن تعمل كوجبات صحية بالإضافة إلى مقبلات، بسبب محتواه المنخفض من السعرات الحرارية وصحته.