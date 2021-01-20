شكرا لقرائتكم خبر عن طرق مواجهة الآثار الجانبية للتطعيم بلقاح كورونا.. أبرزها شرب السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد الحصول على لقاح لفيروس كورونا في حمايتك من الإصابة ولكن يمكن أن تسبب اللقاحات، مثل أي دواء آثارًا جانبية، قال الخبراء إن الأفراد قد يعانون من بعض الآثار الجانبية بعد تلقيحهم بلقاح فيروس كورونا عادة ما تكون هذه الآثار الجانبية خفيفة، ويمكن أن تشمل الألم أو التورم أو الاحمرار في موقع الحقن ، والحمى ، والقشعريرة ، والتعب ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكى ، هذه الآثار الجانبية هي علامات طبيعية على أن الجسم يبني الحماية ويجب أن تختفي في غضون أيام قليلة ، على الرغم من أنها قد تتداخل مع قدرتك على أداء أنشطتك اليومية، حسبما ذكرت صحيفة time now news.

ماذا تفعل إذا كان لديك آثار جانبية من لقاح كورونا

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الألم أو عدم الراحة بعد التطعيم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أو الطبيب حول تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية على سبيل المثال هناك بعض التوصيات بإمكانيه استخدام الباراسيتامول لتخفيف الأعراض من ردود الفعل السلبية بعد التطعيم.

يشارك مركز السيطرة على الأمراض أيضًا بعض النصائح المفيدة لتقليل الألم وعدم الراحة بعد تلقى جرعات لقاح كورونا:

- وضع منشفة نظيفة وباردة ومبللة على منطقه التطعيم.

- يمكنك أيضًا استخدام أو تمرين ذراعك.

لتقليل الانزعاج الناتج عن الحمى

- ارتداء الملابس الخفيفة.

- شرب الكثير من السوائل.

متى تتصل بالطبيب

في حين أن الانزعاج من الحمى أو الألم أمر طبيعي في معظم الحالات ، اقترحت إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه يجب على المرء أن يسعى للحصول على رعاية طبية:

- إذا زاد الاحمرار أو الألم في موقع الحقن بعد 24 ساعة

- إذا كان يبدو أن الآثار الجانبية لا تختفي بعد بضعة أيام أو إذا كانت تقلقك.

- يجب عليك طلب رعاية طبية فورية إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا برد فعل تحسسي شديد بعد تلقى جرعه لقاح كورونا.