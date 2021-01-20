اتبعوا هذه النصائح لتجنب الإصابة بكورونا في سيارة الأجرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ انتشار فيروس كورونا حول العالم، التزمت الشعوب بالحجر المنزلي لمنع تفشي الوباء، لكن قد يضطر البعض أحيانا للخروج من المنزل إلى مكان معين عبر سيارة الأجرة، فما هي النصائح الذي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بكورونا.؟

وفي هذا السياق كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

كشف الخبراء عن نصائحهم لمشاركة سيارة أو سيارة أجرة أثناء جائحة الفيروس التاجي، من أجل الحد من خطر العدوى.

لا يسمح حالياً بمشاركة سيارة مع شخص ليس من منزلك أو محيطك بموجب إرشادات حكومة المملكة المتحدة، ولكن هناك استثناءات.

إذا تمت مشاركة السيارة لكونها “ضرورية ” كجزء من عملك – يسمح بذلك، ولكن الاحتياطات ضرورية.

تنصح البروفيسورة كاثرين نواكس، وهي مهندسة ميكانيكية ذات خلفية في ديناميكيات السوائل في جامعة ليدز، بفتح النوافذ للتهوئة، والجلوس قطرياً بمواجهة السائق وتنظيف نقاط اللمس الأكثر استخداماً مثل مقابض الأبواب.

إنّ ارتداء غطاء الوجه لحماية الأشخاص الآخرين في السيارة إلزامي أيضاً في وسائل النقل العام وسيارات الأجرة والمركبات المستأجرة الخاصة كونها تعتبر سلاح أساسي ضد الفيروس.

وقالت البروفيسورة نواكس لصحيفة الغارديان: “إنّ التنقل في السيارات بشكل خاص يمثل تحدياً، لأنها مساحة صغيرة جداً – إنها واحدة من أصغر المساحات التي نشغلها”.

وتوصي الحكومة أيضاً شركات خدمة السيارات، مثل Uber ، بعدم تقديم خدماتهم عبر الإنترنت أو في صفوف سيارات الأجرة خلال فترة الوباء، على الرغم من أنها لا تزال متاحة.

إن أمكن، فإن تجنب مشاركة رحلة سيارة مع شخص خارج منزلك أو معارفك لا يزال أفضل حماية ضد الفيروس.

ولكن في حالة الضرورة القصوى، إليك بعض النصائح:

1-فتح النوافذ

يتم حمل السارس-CoV-2 ، وهو الفيروس التاجي الذي يسبب كوفيد-19، في قطرات مجهرية تنبعث أثناء الأنشطة التنفسية الطبيعية، مثل التنفس والتحدث.

وجدت الدراسات الحديثة أن هذه الجسيمات المحمولة جواً المصابة في السيارة يمكن أن تتراكم إلى مستويات خطيرة في 15 دقيقة فقط إذا لم يتم فتح النوافذ.

فتح جميع النوافذ الأربعة في السيارة هو الطريقة الأكثر فعالية لضمان التهوئة الكافية وتقليل خطر انتقال العدوى إذا كان الراكب أو السائق مصاباً.

ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً في أشهر الشتاء المتجمدة، فإن فتح نافذتين فقط يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر العدوى.

أفضل ترتيب هو أن يجلس الراكب في الخلف عكس السائق ويفتح النافذة الجانبية للسائق الخلفي وكذلك النافذة الموجودة على جانب الراكب الأمامي.

“في حين أن هذه التدابير ليست بديلاً عن ارتداء قناع الوجه أثناء وجوده داخل السيارة، إلا أنها يمكن أن تساعد في تقليل حمل الفيروسات داخل المساحة الضيقة جداً لكابينة السيارة.”

وفقاً للبروفيسورة نواكس، إنّ تكييف الهواء في السيارة ليس فعالاً مثل النوافذ المفتوحة وإذا تم استخدامه، فيجب وضعه على الإعداد الصحيح.

وقالت لصحيفة الغارديان :” من المهم للغاية أن يتمّ وضع المكيفات في وضعية الهواء النقي”.

2-أقنعة الوجه

بالنسبة للأشخاص في إنجلترا، تنص الإرشادات الحكومية على أنه يجب ارتداء أغطية الوجه في وسائل النقل العام وسيارات الأجرة ومركبات التأجير الخاصة ومراكز النقل مثل المطارات ومحطات السكك الحديدية ومحطات الحافلات، بالإضافة إلى العديد من الأماكن الأخرى.

وقالت البروفيسورة نواكس، وهي عضو في المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (SAGE): “تحمي الأقنعة من الهباء الجوي وجميع القطرات الكبيرة تقريبا”.

“حتى القناع ذو الجودة المنخفضة لديه قدرة على تخفيض نسبة العدوى.

أصبحت أقنعة الوجه التي لا تغطي سوى نصف الفم وليس الأنف مشهداً شائعاً منذ أن جعلتها الحكومة إلزامية في وسائل النقل العام في يونيو الماضي.

لكن ارتدائها بهذه الطريقة يجعلها غير فعالة إطلاقاً، بحسب البروفيسورة نواكس.

وقالت: “إذا لم تقم بتغطية أنفك بتغطية وجهك، فهذا يحمي الآخرين جزئياً فقط من أنفاسك وزفيرك”.

“وهو إضافة إلى ذلك لا يوفر أي حماية لك. إنّ الهواء يأخذ أسهل مسار، لذلك سوف تتنفس في الغالب من خلال أنفك ولن يكون هناك أي فائدة من القناع.”

3-التعقيم

تحتوي سيارات الأجرة والمركبات الأخرى أيضاً على العديد من المناطق التي يتمّ لمسها بوتيرة عالية والتي بالتالي يمكن أن يعلق عليها الفيروس التاجي.

وبسبب هذا، ينصح عند القيام برحلة ضرورية في السيارة، أن يحمل الركاب معهم منتجات مضادة للفيروسات وألا يشعروا بالحرج من استخدامها.

إنّ مسح مقبض الباب ومشبك حزام الأمان والقفل مرة واحدة بمناديل مضادة للفيروسات يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً قبل البدء بالرحلة.

تقول الحكومة: “في حالة استخدام سيارات الأجرة وخدمات التأجير الخاصة، يرجى استخدام غطاء الوجه، وحمل مطهر اليدين وغسل يديك قبل وبعد السفر.”

تنصح الإرشادات أيضاً بالدفع مقابل الرحلة مقدماً أو باستخدام الدفع بدون تلامس في السيارة، بدلاً من تسليم النقود.

وينصح السائقين: ‘خذ الحساب بدون تلامس إذا استطعت. إذا وجب عليك ذلك، فعليك غسل يديك بالماء والصابون أو المطهر بعد التعامل مع المال.

“كما يجب عليك تذكير الركاب بغسل أو تطهير أيديهم بعد الرحلة.”