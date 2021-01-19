إجراء فحص كورونا شرط دخول إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد الإغلاق المشدد حتى نهاية الشهر الجاري بعد الارتفاع الحاد بإصابات كورونا.

وصوت الوزراء الإسرائيليون في الحكومة المصغرة لشؤون كورونا، الثلاثاء، على تمديد الإغلاق، الذي كان يفترض أن ينتهي، الأربعاء، حتى 31 الشهر الجاري.

وقرر الوزراء إلزام كل المسافرين الذين يصلون إسرائيل بتقديم إثبات بإجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من موعد الدخول.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت تشخيص 10 آلاف و21 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء ذلك استمرارا للارتفاع الحاد في أعداد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين رغم الإغلاق المشدد المفروض على البلاد.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة 551689 إصابة بينهم 4049 وفيات.

وأضافت: "من مجمل الإصابات هناك 1114 وصفت حالتهم خطيرة، منهم 277 تم وصلهم بجهاز التنفس الاصطناعي".

وتابعت وزارة الصحة: "عدد المرضى حاليًا 81059 شخصا".

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أنه "حصل على الجرعة الأولى من التطعيم 2185113 وعلى الجرعة الثانية 420015".