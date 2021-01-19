حصيلة قياسية لوفيات كورونا اليومية ببريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحصت بريطانيا، الثلاثاء، 1610 وفيات إضافية بفيروس كورونا في يوم واحد، ما يشكل عدداً قياسياً منذ بدء تفشي الوباء الذي تسبب بوفاة 91 ألفاً و470 شخصاً في البلاد الاكثر تضرراً بأوروبا.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن عدد الإصابات التي سجلت 33 ألفاً و355 إصابة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 3 ملايين و466 ألفاً و849 إصابة.

وتشهد المملكة المتحدة إغلاقاً للمرة الثالثة منذ بداية يناير/كانون الثاني ويتعرض قطاعها الصحي لضغط شديد بسبب نسخة جديدة متحورة من فيروس كورونا أسرع انتقالاً، وفق السلطات الصحية.

وسعياً إلى تخفيف القيود في شكل تدريجي، أطلقت الحكومة البريطانية برنامجاً طموحاً لتلقيح واسع النطاق يهدف إلى تحصين 15 مليون شخص بحلول منتصف فبراير/شباط بينهم أفراد الطواقم الطبية والمسنون الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً.

وأفادت وزارة الصحة أن أكثر من 4.26 ملايين شخص تلقوا حتى الإثنين الجرعة الأولى من لقاحي "فايزر-بيونتيك" أو "أسترازينيكا-أكسفورد" منذ بدء الحملة في 8 ديسمبر/كانون الاول، فيما بلغ عدد من تلقوا جرعتين أكثر من 456 ألف شخص.