شكرا لقرائتكم خبر عن هل المخلل خطر على الأطفال؟ تعرفِ على الفوائده والأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الصعب أن يتضمن المخلل وجبات الطعام بالنسبة للأطفال الصغار، إلا أنهم يعشقونه ربما لأنه يعتبر من الممنوعات فى قوائم وجباتهم الغذائية أو ربما لطعمه اللذيذ والمختلف مقارنة لما يتناولوه من أطعمة صحية عكس ذلك، وهنا يبقى السؤال هل المخلل ضار للأطفال ومتى يمكنهم تناوله وهو ما تناوله موقع "Healthline".

- فى أى عمر يمكن للأطفال أكل المخللات؟

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال يمكن تناول الأطعمة الصلبة عندما يبلغ الطفل عمر 6 شهور من بينها المخللات، حيث تشير أخصائية تغذية الأطفال، الأمريكية جريس شيا، إلى أنه لا يوجد مانع من تناول الأطفال للمخلل ولكن بشروط، حيث يتم تقطيع المخلل إلى قطع صغيرة والتخلص من الجلد أو القشرة التى قد تسبب اختناق للأطفال عند تناولها كما هو الحال مع أى خضراوات نيئة.

اشترطت أخصائية التغذية الأمريكية ألا تحتوى المخللات على نسبة عالية من الملح والتى قد تسبب مشاكل كبيرة للأطفال فى هذه المرحلة العمرية نظرًا لعدم اكتمال الكليتين والمسئولة عن التخلص من الأملاح الزائدة بالجسم، كما أوصت بعدم تقديم هذه المخللات للأطفال يوميًا ولكن على فترات متقطعة.

أوصت جريس شيا بضرورة الرجوع إلى الطبيب فى حال معاناة طفلك من ارتجاع أو حساسية خاصة للأطعمة الحمضية مثل المخللات أو أى مشاكل أخرى فى الجهاز الهضمى، وسؤاله عن إمكانية إضافة المخلل لطفلك من عدمها.

- الفوائد المحتملة للمخللات لدى الأطفال

على الرغم من أنها قد لا تكون مناسبة لكل طفل وتحتوى على الكثير من الملح، إلا أن المخللات ليست شيطانًا فى النظام الغذائى لطفلك، فهى تقدم فى الواقع بعض الفوائد الصحية، خاصة المخللات المخمرة التى تمنح طفلك أمعاء صحية وتساعد فى تعزيز الهضم لديه بشكل أفضل كما تزيد المناعة.

للمخللات فائدة أخرى رائعة، فقد تستخدم كمسكن للثة طفلك أثناء فترة التسنين، حيث أن الطعم الجديد للمخلل بالنسبة للطفل والتجربة الحسية المنعشة له تعتبر بمثابة كافيين لإلهائه عن الشعور بألم اللثة.

واختلف الباحثون حول فوائد وأضرار تضمين المخلل للنظام الغذائى لطفلك خاصة فى العام الأول، حيث يرى البعض أن تعريف الطفل بمجموعة متنوعة من الأطعمة ذات النكهات المختلفة فى العام الأول من ولادته، يكون لها آثارًا إيجابية يجعله يتقبل معظم الأطعمة بشكل أكبر فى مراحل متقدمة من عمره.

فيما يشير باحثون آخرون إلى أن تناول الكثير من الأطعمة المالحة فى وقت مبكر يمكن أن يؤدى إلى زيادة الرغبة فى المزيد من الملح فى المراحل المتقدمة.

- هل تسبب المخللات طفح الحفاضات؟

يشير الباحثون إلى أنه لا يوجد دليل بأن تناول الأطفال للمخللات وراء حدوث التهابات الحفاضات، ولكن يجب التأكد من أن بشرة طفلك لا تتاذى من تناول الأطعمة الحمضية وكذلك المعدة ما قد يسبب إسهال الذى يؤدى بدوره لحدوث التهابات الحفاضات.